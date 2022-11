Steve Wozniak, cofundador de Apple, ha hablado, en Metafuturo, sobre cómo ha evolucionado y cambiado Internet desde que se creó, algo que al principio era público y de todo el mundo, pero que, con su crecimiento, se ha utilizado para comerciar y controlarnos.

"Cuando llegó Internet, fue una explosión de libertad. Si escribía un articulo, todo el mundo lo podía leer, pero de repente, llegó el comercio en Internet. Las grandes empresas entraron y ahora la utilizan para controlarnos más", explica Wozniak en una conversación con José María Álvarez-Pallete, CEO de Telefónica, sobre las nuevas tecnologías y la defensa de los derechos humanos en el metafuturo.

Por un lado, el cofundador de Apple habla de cómo le han ayudado los avances de Internet y de la tecnología, cómo ahorramos tiempo con las miles de aplicaciones que se han creado y que tenemos en nuestro móvil, pero por otro lado, entiende que existe un aspecto malo, y es que, hay alguien ahora controla nuestras vidas y trata de engancharnos a su producto.

"A veces me entristece, ya no puedes dar nada por hecho como antes. La sensación es, una y otra vez, que no controlo", confiesa Steve Wozniak en la última jornada de Metafuturo, un congreso que aborda los desafíos que cambiarán el devenir del nuevo mundo en el que estamos inmersos.