Rosa Trigo, CEO de Ecoembes, fue una de las invitadas a la tercera jornada de Metafuturo, en Atresmedia. En su charla con Marina Valdés, ha dejado claro cuánto de importante es la economía circular en un momento en el que, como afirma, se han "traspasado todos los límites del planeta".

"Tenemos encima de la mesa graves problemas ambientales, sociales y económicos. Nos afectan a toda la sociedad y a todos los países. El tránsito a la economía circular nos pide replantearnos todo ese camino. Es un gran desafío que nos traerá beneficios. La cifra que manejamos en estos momentos es que solo un 7% de la economía mundial es totalmente circular", cuenta.

Y es que no ve otro camino: "No me haría la pregunta de si es viable. Es algo irrenunciable. No hay alternativa. Es el único camino si queremos pelear por un planeta sostenible. Hay que poner nuestra visión en otras formas, en hacer todo de otro modo. Ya no vale solo con reciclar".

"Todas las acciones, aunque pequeñas, suman

"La sostenibilidad será el punto de inflexión entre estar o no estar. Las empresas que en el futuro no tengan la sostenibilidad en su estrategia posiblemente dejen de existir. Es una urgencia ambienta, social y económica. El mejor envase es el que no se produce, pero también es el que se crea pensando en ese nuevo ciclo de recuperación", prosiguió.

Puso el foco también en los ciudadanos: "Esto ya no va solo de reciclar. Tenemos que replantear nuestra forma de consumo. Tenemos que elegir qué productos consumimos en función de su sabemos si son productos sostenibles o no. Cuatro de cada cinco hogares nos dicen que separan en casa algunos de sus residuos. Cada uno jugamos un papel. Aunque parezca que son acciones pequeñas, todas suman".

"No hay vuelta atrás. Hay que seguir este camino. Hay que tomar decisiones. Ha de ser una transición justa y colaboradora entre todos los países, y hay que mirar todo con esa perspectiva. Si no, no va a funcionar. No hay que dejar a nadie atrás", concluyo".

Tercera edición de Metafuturo

Metafuturo nació en 2022 como un foro de debate y de reflexión sobre los desafíos y retos a los que nos enfrentamos. El proyecto engloba numerosos eventos a lo largo del año en los que se habla del futuro de la sociedad, del turismo, de la tecnología, de los recursos energéticos...

En esta tercera jornada de la tercera edición, además de Rosa Trigo, habrá invitados como José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, Oscar López, ministro de Transición Digital y Función Pública, y Fernando Clavijo, presidente de las Islas Canarias.