laSexta lleva más de 16 años desentrañando la actualidad desde el rigor y el inconformismo. Ahora, ponemos la mirada en el futuro para reflexionar hacia adónde nos encaminamos como sociedad y lo hacemos de la mano de grandes líderes y expertos nacionales e internacionales. El escenario: METAFUTURO, un evento único que tendrá lugar del 21 al 24 de noviembre en el Ateneo de Madrid por el que desfilarán figuras como Steve Wozniak, cofundador de Apple, María Ressa, periodista premio Nobel de la Paz 2021, Cèline Cousteau, activista medioambiental y nieta del famoso explorador Jacques Cousteau, Juan Luis Arsuaga, paleoantropólogo y premio Príncipe de Asturias, y Rosario Marín, primera tesorera mexicana de EEUU.

Durante cuatro jornadas, METAFUTURO abordará los desafíos que cambiarán el devenir del nuevo mundo en el que estamos inmersos. Un mundo complejo y lleno de contradicciones, pero también apasionante. A través de una serie de ponencias, encuentros y mesas redondas se profundizará en los grandes retos globales como la digitalización de la sociedad, la emergencia climática y energética o la era de la información y la desinformación.

Junto a los referentes internacionales antes mencionados, para esta tarea contaremos con las tres vicepresidentas del Gobierno, Nadia Calviño, Yolanda Díaz y Teresa Ribera; el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y los responsables de las carteras de Presidencia y Transporte, Félix Bolaños y Raquel Sánchez, entre otros.

Junto a ellos, empresarios líderes de sectores clave como José María Álvarez-Pallete (presidente de Telefónica), Maarten Wetselaar (CEO de CEPSA), Iñaki Peralta (CEO de Sanitas), Susana Álvarez (CEO de Rentik) o Alfonso Fernández (CMO & head of ecommerce de Samsung) darán su visión de la situación y desvelarán sus apuestas para enfrentar un futuro incierto, pero que se presenta lleno de retos y oportunidades, sobre todo en su vertiente verde y digital.

METAFUTURO nace con vocación de ser un centro de pensamiento y de reflexión, y para ello laSexta.com lanza un vertical especializado, donde se podrá seguir en streaming cada una de las intervenciones, charlas y mesas redondas. Además, en este espacio recogeremos las principales reflexiones de este encuentro, que se difundirán en todas las plataformas con ánimo de servir de palancas de acción para los ciudadanos.

Emergencia climática y Derechos laborales en el Metafuturo

La primera jornada tendrá lugar el 21 de noviembre y abordará en primer lugar el desafío energético y climático al que nos enfrentamos. La 27ª Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP27) ha dejado en evidencia que el principal objetivo del Acuerdo de París -mantener la temperatura del planeta por debajo de los 1,5 °C con respecto a los niveles preindustriales- no es realista.

Nunca fue tan evidente que la transición energética es una cuestión de seguridad global y que las energías renovables son la tabla de salvación. Sobre este desafío y todas sus derivadas reflexionarán la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, y el Consejero de Redeia, Ricardo García Herrera, en la charla SOS: Clima y energía en el Metafuturo, moderada por Rodrigo Blázquez.

Durante esta jornada también se ahondará en la situación que enfrenta la Banca y las Finanzas. Las asociaciones de la Banca (AEB, CECA Y ASNEF) debatirán sobre la revolución digital y la ciberseguridad, poniendo énfasis en las finanzas sostenibles y las mejores prácticas, sin dejar de lado las tendencias financieras -marcadas por la crisis, generada primero por la pandemia y luego por la guerra de Ucrania-.

Los derechos laborales serán el último punto de debate del día. El huracán tecnológico ha destapado un nuevo mercado laboral que arroja numerosos retos y oportunidades, pero también peligros: la brecha digital y la desconexión digital, entre otros. ¿Cómo será el trabajo y el trabajador del futuro? Junto a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, estará el consultor José María Lasalle analizando Los derechos laborales en el Metafuturo. Ana Pastor será la encargada de moderar esta charla.

Disrupción tecnológica y digitalización de la sociedad

El día 22 de noviembre líderes y expertos de empresas como Iberdrola (Talento y mujer), Samsung (10 años de tecnología con propósito) y Alimentos de España (Talento joven y nuevas tendencias de consumo) analizarán el futuro de la Sociedad Colaborativa y hacia dónde van sus acciones. A lo largo de la mañana también tendrá lugar una mesa con expertos del sistema sanitario español, donde reflexionarán sobre el momento crítico que atraviesa.

La tarde de esta segunda jornada se centrará en el impacto de la digitalización en la sociedad, su alianza con la sostenibilidad, y la oportunidad que supone para España como país. Sin olvidar el gran reto que implica no dejar a nadie atrás. Los datos relevan que existe una desigualdad en el acceso a internet, las TICs y las competencias digitales, sobre todo entre zonas rurales y urbanas. Aunque no sólo es notable esa brecha: según el Women in Digital Scoreboard 2021(WiD 2021) en España solo un 1,6% de las mujeres que trabajan, lo hacen en el sector TIC, frente al 5,6% de los hombres.

Estas y otras cuestiones serán analizadas por Nadia Calviño, vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Antón Costas, presidente del Consejo Económico y Social, y la CEO y fundadora de GOI, Yaiza Canosa. Helena Resano será la encargada de moderar esta mesa.

Nuevo paradigma de la comunicación vs Ciudades del Futuro

La jornada del 23 de noviembre arranca centrada en los desafíos de la comunicación en tiempos de redes sociales. Nuevas generaciones, nuevas plataformas y nuevas formas de consumir noticias. La concentración del poder y las fake news son una espada de Damocles difícil de evitar en un mercado que está en constante transformación. Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Silvio González, vicepresidente ejecutivo de Atresmedia, Ignacio Escolar, director de Eldiario.es, y Encarna Samitier, directora de 20 Minutos, debatirán sobre los retos que afronta nuestro sector en la mesa redonda Información y desinformación en el Metafuturo, moderada por Ana Pastor.

El colofón del día 23 lo pondrá el encuentro entre la ministra de Transportes, Raquel Sánchez y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida quienes, de la mano de Cristina Pardo, charlarán sobre cómo serán Las ciudades del futuro. Sostenibles, autosuficientes... pero ante todo, inteligentes.

Tras ellos, el CEO de Sanitas desgranará su modelo healthy city y el resto de novedades de la compañía durante una entrevista.

Durante esta jornada también estarán presentes los CEOS de las agencias de comunicación PUBLICIS (Antonio Bermúdez de Castro​), AEGIS (Jaime López Francos), OMG (Joan Jordi Valverdú), IPG (David Colomer), GROUPM (Sebastián Muriel) y HAVAS (Esther García), y la primera escuela de ciencias del entretenimiento de Europa, The Core.

Metafuturo internacional

Con Iñaki López como maestro de ceremonias, la última jornada de Metafuturo estará protagonizada por grandes figuras internacionales que pondrán el colofón a este evento único. Abrirán la jornada Steve Wozniak y José María Álvarez-Pallete quienes mirarán al futuro para intentar responder a preguntas sobre cómo va a afectar la tecnología a los derechos humanos y cómo podemos defenderlos. Mamen Mendizábal será la encargada de conducir la charla.

Le seguirán Cèline Cousteau y Juan Luis Arsuaga que reflexionarán sobre el devenir del planeta, mirando al pasado para construir al futuro en busca de una humanidad adulta. Lo harán de la mano de Gonzo.

La Nobel de la Paz 2021, María Ressa, será la encargada de cerrar estas jornadas con una charla donde abordará, junto a Ana Pastor, el peligro que suponen los bulos para la Democracia.