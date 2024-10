Antonio Bermúdez de Castro, Chief Integration Office Iberia en Publicis Groupe, Miguel Gomis Strategy Lead de Publicis Groupe y Horacio Panella, creative Technologist en Publicis Spain participan en esta tercera jornada de Metafuturo 2024, un enveto que organiza Atresmedia y que aborda los principales desafíos del nuevo mundo, para hablar de la economía de la imaginación y de cómo ha afectado en ésta la aparición de la Inteligencia Artificial (IA).

"La economía de la imaginación es aquella que nace hace algunos años y donde se sustituye mucho producto por creatividad y por imaginación y que, a lo largo de los últimos años, ha ido llenado de forma paulatina nuestros móviles, ordenadores, televisiones y en definitiva, en nuestras conversaciones", explica Bermúdez de Castro. Una economía que ha tenido en los últimos tiempos, una disrupción importante: la IA, y más concretamente, la IA generativa.

"¿Esta IA generativa puede hacer que desaparezcan las personas de esta economía? ¿Qué desaparezca la creatividad humana? ¿Está amenazada la creatividad humana por la IA? ¿Estará todo personalizado según nuestros gustos?". Horacio Panella explica las ventajas del surgimiento de los modelos generativos, con los cuales podemos estar creando contenidos sintéticos de forma rápida.

"En el caso de los generadores de imagen, el limite es la imaginación. Podemos estar creando imágenes realistas de cosas imposibles, ilustraciones de cualquier temática e incluso trasferir el estilo de un artista. Hemos llegado a tal nivel de detalle que nos cuesta diferenciar entre lo real y lo artificial", explica el experto, quien añade que "los creadores de estos generadores son diseñados en su gran mayoría por empresas norteamericana y asiáticas, sin embargo, desde desde hace dos meses ha surgido el primer modelo alemán que aspira a liderar este sector".

Hay ejemplos infinitos de cómo estos generadores han cambiado el mundo, por ejemplo, en el terreno musical: se puede hacer una canción en cuestión de segundos o clonar voces. Pero sin duda, y tal como explica Panella, en la actualidad, los modelos conversacionales son los que más han avanzado, no solos son capaces de generar textos, sino de pasar exámenes o hacer inferencias complejas. El más famoso es el ChatGPT, pero todas las grandes empresas tecnológicas han desarrollado el suyo, y compiten por tener el mejor.

De este modo, dentro de muy poco, "no vamos a perder más tiempo buscando que ver, aprender o incluso jugar porque todo eso lo crearemos nosotros para nosotros, bajo demanda y en tiempo real, gracias a la IA". Ahora bien, pongamos esto en nuestro contexto.

Tal como explica por su parte, Miguel Gomis, podemos ver la Guerra de la Galaxias de forma personalizada, con el fin que nosotros queramos, con los personajes que nosotros queramos, con ... Pero ¿esto tiene sentido? ¿Tiene sentido que la IA haga una Guerra de la Galaxias diferentes para cada uno de nosotros?

"La IA creará muchas paradojas, una de ellas será la siguiente: si cada persona disfruta de su propia versión un ícono, éste dejará de serlo. Y las personas nos gustan los íconos, nos encanta lo compartido, esos referentes que tenemos en común, el haber visto una película y poderla comentar después; y es que al final, las marcas se crean en sociedad", afirma Gomis.

Es por ello que, "como todo avance tecnológica, el futuro de IA no se define a si mismo aisladamente, sino en su relación (a menudo paradójica) con la personas, porque el factor humano es algo que no se tienen cuenta cuando hablamos de IA y es sin duda, determinante: "El factor humano es determinante y maravillosamente imprevisible".

Con todo esto, y tal como afirma Bermúdez de Castro, como todo futuro, la economía de la imaginación no dependerá tanto de la tecnología sino de lo que las personas queremos que sea: "La tecnología no es un fin, sino un medio que da poder a las personas y que nos ha llevado más lejos como sociedad. Ninguna revolución ha triunfado al margen de las personas porque el ser humano es social en su creación".

Y por último, y lo más importante para Bermúdez de Castro, es la creatividad: "No sé cómo será el futuro, pero las empresa y las negocios no pueden subcontratar la imaginación ni la creatividad, porque es lo más importante que tenemos. Nosotros jamás lo subcontrataremos. No lo hemos hecho desde 1926 y no lo haremos por es nuestra razón de ser".