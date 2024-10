Óscar López, ministro de Transición Digital y Función Pública, participó en la tercera jornada de Metafuturo 2024. Allí respondió a Maria Llapart sobre la Inteligencia Artificial y afirmó que España es un país que está "a la vanguardia" en este respecto.

"Somos el primer país de Europa que tiene un ministerio de Función Pública y de Transición Digital. España, ahora sí, está en la locomotora. Los datos son espectaculares. Tenemos las mejores infraestructuras de banda ancha. Todos los hogares la tienen, y eso es algo impensable en EEUU, en Francia... Somos el tercer país del mundo con más fibra óptica, solo nos supera Corea del Sur y Japón", afirmó.

Y pone un dato: "España tiene uno de los diez supercomputadores más potentes de la Tierra. Está en Barcelona, desarrollando proyectos de IA espectaculares. He dicho diez, pero en algunos rankings podría ser el siete o el seis. Hacemos cosas muy concretas. La IA puede resolver a velocidad de la luz problemas de tráfico. De pérdidas de agua. Puede mejorar la eficiencia energética de la ciudad".

España tendrá "una nueva ley de ciberseguridad"

Eso sí, el foco está ahora en la ciberseguridad ante la cantidad de datos que hay: "Siempre habrá quien trate de ir por delante. Uno de los mayores retos son los centros de datos. La IA necesita una gran cantidad de ellos, y tiene su repercusión energética. Hay un debate, en EEUU por ejemplo, que se están reabriendo centrales nucleares para alimentar esto".

"Ha habido un total de 83.000 incidentes de ciberseguridad, que son un 24% más que en el año anterior. Va a haber una demanda de profesionales espectacular. Vamos a aprobar una orden ministerial que va a ser un verdadero plan contra ciberestafas, suplantación de identidad... Se van a bloquear llamadas internacionales que simulen ser de un número nacional. No se podrán mandar SMS desde empresas que no estén integradas en una base de datos. Prohibiremos llamadas comerciales hechas desde un móvil", todo, según el ministro, "antes de diciembre".

E insistió: "La naturaleza del hacker consiste en tratar de adelantarse siempre. En España, en breve, habrá una nueva ley de ciberseguridad. Insisto, las oportunidades profesionales existen. Los números, las cifras de expertos que se van a necesitar... es un sector muy potente".

"Defenderemos una IA humanista"

Evitó López hablar de posibles distopías futuras: "Son divertidísimas... pero trabajamos para que no sean así. En seis años se han creado casi medio millón de empleos que no existían relacionados con la informática. El debate sobre la IA está en tres bloques, con China, EEUU y Europa. Aquí estamos definiendo el nuestro. Defenderemos una IA humanista, porque si no sí entran en juego las distopías".

Tercera edición de Metafuturo

Metafuturo nació en 2022 como un foro de debate y de reflexión sobre los desafíos y retos a los que nos enfrentamos. El proyecto engloba numerosos eventos a lo largo del año en los que se habla del futuro de la sociedad, del turismo, de la tecnología, de los recursos energéticos...