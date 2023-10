José María O'Kean, Catedrático de Economía Aplicada en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, donde también es decano de la Facultad de Ciencias Empresariales y Vicerrector de Fundaciones, ha charlado sobre 'Retos y oportunidades de la economía española' con el economista, consultor y profesor de Centro de Enseñanza Superior Cardenal Cisneros Alejandro Inurrieta.

En la segunda jornada de METAFUTURO 2023, juntos han hecho un breve repaso a la situación macroeconómica actual, haciendo un especial énfasis en la inflación y las políticas de alza de tipos de interés.

También han debatido sobre los posibles escenarios futuros para situar a la economía española en una mejor posición. Se han referido a asuntos como la vivienda, el tejido empresarial e industrial.

José María O'Kean ha afirmado que en España “necesitamos una estrategia de país, pero no la vamos a tener”. Lo decía en referencia a cómo salir de la situación actual en la que no tenemos un modelo para crecer. "Si generas cosas baratas tus salarios están condenados a ser bajos", ha afirmado.

O'Kean ha explicado que, en su opinión, hemos pasado por unos años en los que en España "nos hemos devaluado a nosotros mismos. Antes lo hacíamos con la peseta. Lo que hemos hecho ahora ha sido no subir los salarios, y las empresas tampoco han subido los márgenes".

El también profesor de Entorno Económico en el IE Business School desde 1991 y Senior Associate Member del St. Antony's College de la University of Oxford, ha asegurado que, pese al entorno de alta inflación, "nos hemos pulido nuestros ahorros, la gente no quiere bajar su nivel de vida y después de la pandemia a nosotros no nos tiene encerrado en casa nadie. Hemos dejado de ahorrar para mantener nuestro nivel de consumo, quizás porque pensamos que el problema de la inflación va a durar poco, o porque pensamos que el estado nos va a ayudar".

O'Kean ha sido muy claro, para él, España tiene una renta por habitante muy baja, y eso son salarios bajos, un nivel de desigualdad importante y una tasa de paro excesivamente alta. "Solo hay una solución: necesitamos más empresas y más grandes. Así los salarios subirán, generaremos valor, generaremos productividad y cambiaremos el país".

Para finalizar, el catedrático ha dicho que él prefiere "tener mucho para repartir a repartir para todos igual, pero muy poco. Tenemos que subir el nivel de renta por habitante y después utilizar los impuestos para redistribuir".

La importancia de METAFUTURO

Tras el gran éxito y repercusión de la primera edición, donde se escucharon reflexiones de referentes internacionales como la premio Nobel de la Paz María Ressa, el cofundador de Apple Steve Wozniak y la activista medioambiental Céline Cousteau, METAFUTURO ha regresado al Ateneo de Madrid los días 16, 17, 18 y 19 de octubre.

Esta nueva edición supone una ambiciosa apuesta del grupo Atresmedia en busca de respuestas a los principales desafíos del mundo, de la mano de líderes y expertos nacionales e internacionales. Aquí está la agenda completa del evento.

Con el foco en cuestiones como los límites de la inteligencia artificial, la emergencia climática, migratoria y energética y los desafíos de España en el futuro, METAFUTURO busca arrojar luz sobre la oscuridad de la desinformación. Estas jornadas pretenden descifrar cuáles son los siguientes pasos que dar hacia una sociedad más sostenible, fomentando el espíritu crítico, así como la diversidad y el pluralismo