Joan Jordi Vallverdú, CEO de OMG ha sido uno de los protagonistas de la tercera jornada de Metafuturo, un evento que busca dar respuesta a los retos y oportunidades que presenta este mundo global, en constante cambio.

Valldervú arranca con un lema: "Todo cambia. Nada cambia". Una frase con la que pretende transmitir que "todo evoluciona, pero la esencia sigue siendo la misma", algo que representa al mundo de la publicidad.

El CEO de OMG habla de cómo han cambiado las cosas en los últimos años, pero qu,e al fin y al cabo, su misión sigue siendo la misma: "buscar el momento, el target y el contenido más adecuado". La única diferencia es que, ahora, han cambiado las formas y los medios.

Ahora existen nuevos conceptos que en los inicios de la publicidad no había. "Aparecen las redes sociales y, también, nuevos conceptos como ecommerce, streaming... Aparecen los datos, y esto implica que, sin ellos, ya no tomamos decisiones... Ahora hay youtubers, entornos virtuales, metaversos y otros conceptos nuevos que antes no trabajábamos", explica Joan Jordi Vallverdú.

El CEO pone en la mesa tres conceptos claves que son la base de la publicidad: alma, corazón y razón. "La creatividad es el alma, el talento es el corazón y la tecnología es la razón".