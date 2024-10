Bertrand Piccard es un aeronauta, explorador y psiquiatra suizo. En 2016 rompió una barrera sin precedentes en la aviación, junto con André Borschberg, al dar la vuelta al mundo en un avión alimentado únicamente por energía solar.

Este miércoles ha estado en la tercera jornada de Metafuturo 2024 para charlar sobre el futuro tanto de la aviación como de las energías limpias con César Gonzalo y Joanna Ivars, meteorólogos de Antena 3 y laSexta, respectivamente.

Ese reto, cuenta en Metafuturo, le llevó 504 días y 17 etapas, y le sirvió para cambiar la forma en la que se ve el mundo de la aviación. El objetivo pasó de ser generar más potencia a reducir el consumo, haciendo viable el vuelo únicamente con energía solar: "Siempre pensamos en producir más energía en lugar de cómo reducir el consumo, deberíamos saber que tres cuartas partes de la energía que se produce en el mundo se pierde".

Relata que mientras volaba tenía la sensación de "estar en el futuro", algo que le producía un enorme shock al tocar tierra después de cada una de esas 17 etapas: "Entendí que si yo no estaba en el futuro era porque el mundo está en el pasado, cada aterrizaje es una pesadilla, porque aterrizo en un mundo anticuado".

"Siempre oímos que no se puede cambiar la aviación, igual que pensábamos que no se podrían cambiar los carros de caballos por vehículos. No creáis a nadie que os diga que algo es imposible", afirma.

Una revolución tecnológica y de mentalidad

Piccard está ahora involucrado en un proyecto que sacará a la luz en 2028 un avión alimentado de hidrógeno verde, lo que supondrá una auténtica revolución en la aviación. Sin embargo, su gran objetivo no es cambiar la forma en la que vuelan los aviones, sino hacer lo propio con la mentalidad de las personas.

"Mi objetivo con este proyecto era tener impacto en la forma de pensar de la gente, siempre tiene que haber alguien que rompa las reglas y asuma el riesgo de hacer algo nuevo para que todo el mundo vea que hacer algo distinto es posible", argumenta el aeronauta.

Tercera edición de Metafuturo

En esta tercera jornada de la tercera edición, además de Rosa Trigo, habrá invitados como José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, Oscar López, ministro de Transición Digital y Función Pública, y Fernando Clavijo, presidente del Gobierno canario.