El sector de la publicidad ha sido uno de los protagonistas de la mañana en la segunda jornada de METAFUTURO 2023. Ester García Cosín, CEO Havas Media Network, ha hablado sobre la importancia de esta industria clave para la economía, en una conversación moderada por Marina Valdés.

Preguntada sobre si es la publicidad la que marca las tradiciones y la cultura o es al revés, la CEO Havas Media Network ha reconocido que "cultura es una palabra de mucha profundidad" y que sería poco osado por su parte decir que la publicidad condiciona la cultura. "Lo que sí creo es que la publicidad nos ayuda a ser un termómetro de la madurez de la sociedad".

García Cosín ha desgranado con datos la relevancia del sector en términos económicos, destacando los 12.000 millones de inversión publicitaria en 2022 y los casi 100.000 puestos de trabajo que crea.

No obstante, en su opinión, la inversión publicitaria actual no es la adecuada. "Lo explico: la inversión dinamiza el consumo, genera competencia", ha abundado. "No invertir en publicidad tiene una relación directa con la no incentivación de las ventas y el consumo".

Además, García Cosín ha recordado que la inversión publicitaria es una de las principales fuentes de ingresos de los medios de comunicación. "Esto es fundamental porque la sostenibilidad de los medios es fundamental para la sostenibilidad de la democracia".

Finalmente, se ha referido al gran dinamismo de la industria publicitaria, que ocupa unas 43.000 empresas y de esas, casi el 35% se han creado en el último año o dos. Y además, ha destacado que, aunque como sociedad y país tenemos un problema de retención y atracción de talento, esto es algo que no sucede en su campo. "En la industria de la publicidad no hay problemas de atracción y retención de talento. Somos una industria divertida. Es cierto que sufrimos rotación, sobre todo en la parte digital, pero eso es bueno porque somos cantera", ha explicado.

Havas Media Network España es la red de agencias de Havas España especializada en la creación de experiencias en medios. Trabaja para las marcas a través de su Sistema Mx, con la misión de crear la mejor experiencia de medios, sacando el mayor partido a los medios que importan con el objetivo de construir marcas relevantes. Forma parte del Grupo Havas, propiedad de Vivendi, uno de los mayores grupos de contenidos, medios y comunicación del mundo, según su página de LinkedIn.

En España forman parte de Havas Media Network las agencias de medios Havas Media, Arena Media, Proximia, Havas International, Havas Market y Difusión y Audiencias, además de sus especialidades digitales. A nivel global sus agencias cuentan con especialistas en 150 países, a lo largo de sus 69 Villages.

La importancia de METAFUTURO

Tras el gran éxito y repercusión de la primera edición, donde se escucharon reflexiones de referentes internacionales como la premio Nobel de la Paz María Ressa, el cofundador de Apple Steve Wozniak y la activista medioambiental Céline Cousteau, METAFUTURO ha regresado al Ateneo de Madrid los días 16, 17, 18 y 19 de octubre.

Esta nueva edición supone una ambiciosa apuesta del grupo Atresmedia en busca de respuestas a los principales desafíos del mundo, de la mano de líderes y expertos nacionales e internacionales. Aquí está la agenda completa del evento.

Con el foco en cuestiones como los límites de la inteligencia artificial, la emergencia climática, migratoria y energética y los desafíos de España en el futuro, METAFUTURO busca arrojar luz sobre la oscuridad de la desinformación. Estas jornadas pretenden descifrar cuáles son los siguientes pasos que dar hacia una sociedad más sostenible, fomentando el espíritu crítico, así como la diversidad y el pluralismo