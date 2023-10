METAFUTURO cerró su segunda edición con un discurso y charla de Dimitri Murátov, periodista ruso y Premio Nobel de la Paz en 2021, que confesó que está sucediendo actualmente en Rusia a nivel político y periodístico.

El primer tema que abordó el periodista ruso fue su preocupación a una posible guerra nuclear: "Hay muchas potencias nucleares que empiezan a solidarizarse con organizaciones criminales y comienzan a ver la guerra nuclear como buena. Hace falta restaurar el temor a la escalada nuclear. Ahora que no existen tratados, habrá 20 países que los pueden tener y esas armas estoy seguro que acabarán en manos de terroristas".

Una guerra nuclear que Murátov reconoce que puede iniciar su propio país: "¿Cómo es posible por primera vez en el planeta ese destino depende de una persona? Esa persona es el presiente de la federación rusa (Vladimir Putin), que controla la mitad del poder de este mundo. Y esa persona controla ese poder como si fuera la llave de su coche. Y todos pensamos si lo utilizará o no. Nadie puede decir si empezará la guerra nuclear o no".

Además, desveló discursos que han emitido miembros del gobierno ruso: "Todas las bocas del Kremlin explican que la venganza nuclear contra el Occidente no está tan imposible. Se dice en directo que hay que eliminar a Francia y Alemania. El dirigente de la seguridad en Rusia dice que si un país tiene una guerra, pero tiene armas nucleares, no puede perder esa guerra".

Eso sí, matizó que la generación más joven de Rusia no está apoyando la situación en Ucrania: "No es verdad que todos los rusos apoyen a lo que nosotros tenemos que llamar operación especial militar en Ucrania. En la población mayor, el 80% sí apoya a Putin y siempre lo ha hecho. De los jóvenes, más del 80% no quiere esa operación militar y quiere vivir con los valores rusos y europeos".

Posteriormente, trató sobre la situación del periodismo en Rusia, que actualmente pasa por la censura: "Todos los medios de comunicación no estatales en Rusia están cerrados. Muchos periodistas se fueron del país. Las pocas redacciones que siguen en Rusia siguen sirviendo los intereses del país. Mi periódico se publica en Europa y trabajamos desde Moscú, pero ahora nuestra web está bloqueada y nuestra edición en papel prohibida. Seguimos publicando, pero estamos prohibidos y no tenemos licencia".

Y en su caso en particular la situación es similar: "Ya no puedo hablar delante de la gente y dar charlas. Y cuando escribía artículos, porque ya no lo hago, tenía que poner que era el enemigo del pueblo. No puedo pasar dinero para alguna ONG porque se consideraría financiada por un agente extranjero. No puedo ejercer mi profesión en Rusia".

Incluso tiró de ironía para tratar el tema: "En Rusia el medio ruso más importante es la VPN para poder evitar los bloqueos de las páginas web. En enero es muy probable que YouTube deje de verse en Rusia. A través de la VPN se puede ver mi periódico. En 1991 se probó una ley permitiendo sacar versión en papel y lo seguimos haciendo. Desaparecen en segundos, pero es importante que siga difundiéndose, sobre todo en lugar donde no hay internet".

Sin embargo, Rusia ya es consciente de esas prácticas y ha actuado al respecto: "El estado trabaja muy bien bloqueando VPN y no sé en qué estado está la web. Se ha iniciado una inspección sobre nuestro medio".

Murátov también descartó la opción de que esta situación cambie con unas elecciones: "Los políticos profesionales que les gustaría participar en las elecciones están en la cárcel. Las elecciones requieren debates, prensa libre... y yo no veo ninguna posibilidad de celebrar elecciones democráticas en Rusia".

Por último, Murátov cargó contra los dirigentes europeos por su hipocresía al respecto de la situación en Rusia: "Durante 25 años la UE cerró los ojos con las infracciones de los derechos humanos en Rusia a cambio de buen precio de gas y petróleo. A pesar de las sanciones, ¿dónde creéis que Europa compra el petróleo? Se lo compra a India, ¿pero desde cuando hay petróleo allí? Rusia ha aumentado su exportación a la India y los indios a su vez a Europa".