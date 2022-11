Jaime López-Francos, Presidente de Dentsu Media en España ha mantenido una charla con Gonzalo Madrid, Chief Strategy Officer de la agencia de publicidad, sobre el 'Nuevo paradigma de la comunicación' en la tercera jornada del evento Metafuturo de AtresMedia, que reúne en Madrid a expertos de diversos ámbitos de conocimiento para debatir sobre los grandes desafíos del momento. Metafuturo profundiza en retos globales como la digitalización de la sociedad, la emergencia climática y energética o la era de la información y la desinformación.

Ambos se han referido a los retos del futuro de la industria y a cómo se plantéan su lugar en el mundo cambiante a raíz de la digitalización. "Esto va a toda pastilla, hay imprevistos constantemente y prever el futuro es muy complicado. Para nosotros, el futuro es hoy, por no decir ayer. Nosotros disfrutamos muchísimo de hoy", reconocía López-Francos. El presidente de Dentsu ha felicitado a Antena3 por congregar a 24 millones de usuarios únicos al mes gracias a que ha sabido "estar en el presente. No hay que mirar para atrás, no hay que mirar para adelante: hay que estar en lo que funciona".

En el mismo sentido, Gonzalo Madrid reconocías que una de las preocupaciones de Dentsu es, precisamente, apostar por lo que importa y centrarte en las fortalezas como agencia que en las carencias. "Nosotros queremos ser más más los Javis que Euforia, más a Atresplayer que Netflix". Madrid explicaba que todas las empresas tienen lugares en los que no pueden competir, pero ellos se ocupan de aprovechar todas las posibilidades.

Como ha explicado el Chief Strategy Officer de Dentsu, desde la agencia no quieren ser los más modernos ni más innovadores. "Nos preocupan nuestras fortalezas y no perder el norte , no perder el foco".