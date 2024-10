David Colomer, CEO de IPG Mediabrands Iberia, reflexiona en la segunda jornada de Metafuturo sobre la soberanía estratégica más allá de lo económico y da las claves para convertir a España en una potencia global. Metafuturo es un evento organizado por Atresmedia que aborda los principales desafíos del nuevo mundo de la mano de expertos nacionales e internacionales, además de importantes representantes políticos.

Para conseguirlo, debemos centrarnos en dos aspectos: "Lo que puede hacer cada uno y lo que debemos hacer colectivamente". "Cada uno podemos mejorar la formación, que es fundamental. Esto permite construir recursos internos que permita dar pasos adelante en un mundo global". Aparte, "sin buenos líderes es muy difícil tener una opinión en determinados entornos. Estos que gozar de libertad, formación, experiencia internacional y tener buenos apoyos en sus equipos. Sin buenos líderes, no hay caos", asevera.

"En el mundo internacional, donde la civilización anglosajona domina el mundo económico, también los líderes latinos tenemos que dar un paso adelante", señala, ya que "muchas veces se asocia a que lo anglosajón es mejor, empezando por nosotros". "Tenemos un complejo", comenta Colomer, que pide cambiar la visión de que "todas las mejoras y el futuro se está instalando en un lugar que no es aquí". "Al viajar observamos que esto es una idea limitante que se nos ha instalado".

"Cuando te vas a otros países que, teóricamente, están mucho mas avanzados, te das cuenta de que no es así", comenta.

Para mejorar esto, David Colomer propone "formar a los jóvenes, exponerlos a historias heroicas, de desarrollo y crecimiento; que no vean un discurso victimista y desesperanzado, porque esto no ayuda y que se vea que, cuando se lucha o se esfuerza, hay un futuro extraordinario para los jóvenes". "Hay mucha gente de fuera que quiere vivir aquí por obvias razones. Hay que huir de esa especie de psicología victimista que se nos instala y que no deben trasladar los medios de comunicación; y construir un relato que construya una oportunidad y de crecimiento a todos", agrega.

Rol de España a nivel global

"Se valora muchísimo la idiosincrasia en la personalidad española, somos tremendamente creativos, resolutivos, entusiastas y con ganas de capturar un futuro", sostiene Colomer. Todo esto hace a "España muy atractiva"; y recuerda que "el número uno de Coca-Cola es un español, las mejores constructoras del mundo son españolas, los mejores médicos también, así como los bancos más grandes -como el Snatander-". Es por eso que no puede "compartir un discurso pequeño" sobre nuestro país.

"Hace falta recursos internos y externos: internos, como personas bien formadas con experiencias internacionales y que vean que pueden traer riquezas a este país; y externo porque necesitamos que la administración pública no moleste y que ayude a construir un futuro, que a veces resulta incierto".

En cuanto a las áreas que deberíamos mejorar se encuentra, según él, "el inglés", porque "es básico": "Hay que viajar y exponerse. Así se pinchan muchas ideas preconcebidas", manifiesta. Para ello, deberíamos "facilitar que los jóvenes que viajen y pasen una parte de su vida en el extranjero". Estas experiencias "cambian, te mejoran y te hacen valorar tu país". "Hay que ser ambiciosos", taja.

"Madrid es un atractivo para la formación de jóvenes, también a nivel internacional. La calidad de vida de aquí, la gastronomía y nuestro estilo de vida es imbatible. Al final quieres dar la vuelta al mundo para volver a casa", señala Colomer, quien apuesta por que los empresarios creen "entornos donde el trabajador florezca".

En cuanto a los obstáculos que España encuentra para convertir a España en una potencia global, encuentra "las ideas limitantes", que debemos "eliminar"; y "no esperar que otros arreglen los problemas". Puedes escuchar su intervención al completo en el vídeo principal de estas líneas.

.