Carl Lewis (Birmingham, EEUU, 1961), uno de los mejores deportistas de todos los tiempos, ha sido el primer invitado a las terceras jornadas de Metafuturo 2024, que organiza por Atresmedia y que se están celebrando en el Ateneo de Madrid del 21 al 24 de octubre. En una entrevista con el periodista Vicente Vallés, el atleta ha hablado de racismo y de las próximas elecciones de EEUU que se celebran este 4 de noviembre.

"La solución al problema principal del racismo en el deporte ha sido siempre la educación. Si echamos la vista atrás, siempre ha habido que ha querido imponerse a otros y hay que entender, que el mundo está cambiando nos guste", afirma Lewis. Señala además que ahora hay gente que dice que en EEUU, el racismo está peor que antes, pero lo cierto es que no es que haya cambiado sino que "Trump ha permitido dejar a la gente pensar que pueden hablar de ello abiertamente".

"Aunque nos cueste creerlo, yo no estoy ahí para contribuir a que se cierre esa brecha racista, yo no puedo hacer nada por ello, los que son racistas son los que tienen que frenar el el racismo", afirma el deportista. De hecho, mantiene que "hay una gran parte del racismo que tiene que ver con el privilegio, y hay mucha gente que no es consciente del privilegio que tiene gracias al racismo y que tiene que aceptarlo para estar mejor, para una sociedad más igualitaria".

En apenas 15 días, se celebrarán las próximas elecciones a la presidencia de los EEUU donde Donald Trump y Kamala Harris compiten por llegar a la Casa Blanca. La "sensación" que tiene es, tal como ha confesado a Vallés, la de que "Trump puede volver, es una alternativa".

Pero, como asegura el deportista, "cuando Kamala Harris asuma la presidencia creo que vamos a estar en una muy buena posición en nuestro país y en el mundo porque tenemos una oportunidad de mostrarles algo al mundo". Así que, "será una cosa u otra: una que estamos perdidos como país, o que queremos avanzar. Y me parece que el mundo está dispuesto para cambiar".