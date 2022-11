El tiempo, o más bien el no tenerlo, se está convirtiendo en uno de los grandes problemas de nuestra vida. "Hay que trabajar para vivir, no vivir para trabajar", creen cada vez más personas. El 30% de las personas que cambian de empleo ahora mismo no lo hacen por el sueldo, sino por trabajar menos. Para comprobarlo, desde laSexta hemos lanzado en la calle la siguiente pregunta: ¿prefiere ganar 300 euros más o tener más tiempo libre?

La mayoría aboga por tener, precisamente, más tiempo libre. Para los expertos, esto positivo también para las empresas porque, según indican, el tiempo libre es el elemento clave para la productividad y para que puedan retener el talento. Es un cambio relativamente nuevo, porque hace una década, tener tiempo libre no estaba en nuestros planes, y se apostaba más por ganar más dinero que por trabajar menos.

Pero los tiempos han cambiado y lo siguen haciendo, y la cuestión de la utilidad del dinero cuando no hay tiempo para disfrutar del mismo cada vez coge más peso. Este es, por cierto, uno de los temas que tratará el conocido paleoantropólogo Juan Luis Arsuaga el próximo 24 de noviembre en las jornadas 'Metafuturo', organizadas por laSexta y que podrán seguir online aquí, en laSexta.com. Y tú: ¿prefieres más dinero o más tiempo?