Ahora

Lotería SELAE

[SELAE] Comprobar resultado del sorteo de La Primitiva del jueves 15 de octubre de 2026

Descubre gracias a laSexta los números ganadores en el sorteo de este jueves, 15 de octubre de 2026, para La Primitiva.

Comprobar premios de La Primitiva (lunes) del primer sorteo de la semana Comprobar premios de La Primitiva (lunes) del primer sorteo de la semanalaSexta

Para este jueves 15 de octubre de 2026, esta es la combinación ganadora del sorteo de la La Primitiva:

  • Combinación ganadora: pendiente de sorteo
  • Número complementario: pendiente de sorteo
  • Reintegro: pendiente de sorteo
  • Joker: pendiente de sorteo

Además, también puedes revisar los resultados del Triplex, del Super Once, de la Bonoloto y del Cupón Diario de la ONCE.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

_______

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE)

Las 6 de laSexta

  1. Feijoó intenta zanjar la crisis en el PP tras poner en duda las pensiones y promete que subirán con el IPC: "Son innegociables y ya; se acabó"
  2. Ni "secuestro de las calles" ni "huelga electoralista": los motivos de las protesta de la Educación madrileña que Ayuso ignora
  3. Altercados en Pamplona por la gira del agitador ultraderechista Vito Quiles
  4. Los audios de militares presumiendo de dar palizas a migrantes en Ceuta: "Sin guantes mola más, porque suena"
  5. Trump recula y anuncia que la ejecución del atacante de Fort Hood no se retransmitirá en directo por respeto "a la gente de buena voluntad"
  6. "Antes regalábamos tabaco a los pasajeros": se cumplen 80 años de la llegada de las azafatas a los vuelos comerciales en España