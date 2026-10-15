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ONCE | Consultar resultados del Triplex de hoy, jueves 15 de octubre de 2026

Comprueba en laSexta.com los resultados de los cinco sorteos diarios del Triplex de la ONCE del jueves 15 de octubre de 2026.

Cada jueves, un nuevo sorteo del Triplex de la ONCE: comprueba en laSexta.com los números premiados de hoy Cada jueves, un nuevo sorteo del Triplex de la ONCE: comprueba en laSexta.com los números premiados de hoylaSexta

Para este jueves 15 de octubre de 2026, los resultados de los cinco sorteos diarios del Triplex son:

  • Primer sorteo (10:00h): pendiente de sorteo
  • Segundo sorteo (12:00h): pendiente de sorteo
  • Tercer sorteo (14:00h): pendiente de sorteo
  • Cuarto sorteo (17:00h): pendiente de sorteo
  • Quinto sorteo (21:15h): pendiente de sorteo

Además de estos, también puedes revisar los resultados del Super Once.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

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