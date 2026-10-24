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Lotería SELAE

Comprobar el resultado de La Primitiva del sábado 24 de octubre de 2026

Descubre gracias a laSexta los números ganadores en el sorteo de este sábado, 24 de octubre de 2026, para La Primitiva.

Esta es la combinación ganadora del sorteo del sábado de La Primitiva Esta es la combinación ganadora del sorteo del sábado de La PrimitivalaSexta

Para este sábado 24 de octubre de 2026, esta es la combinación ganadora del sorteo de la La Primitiva:

  • Combinación ganadora: pendiente de sorteo
  • Número complementario: pendiente de sorteo
  • Reintegro: pendiente de sorteo
  • Joker: pendiente de sorteo
Además, también puedes revisar los resultados del Triplex, del Super Once, de la Lotería Nacional y de la Bonoloto y del Sueldazo de la ONCE.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE)

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