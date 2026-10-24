Ahora

Juegos ONCE

Números premiados de los cinco sorteos del Triplex de la ONCE de hoy, sábado 24 de octubre de 2026

Comprueba en laSexta.com los resultados de los cinco sorteos diarios del Triplex de la ONCE del sábado 24 de octubre de 2026.

Sorteos de la ONCE | Las cinco combinaciones premiadas del Triplex del sábado Sorteos de la ONCE | Las cinco combinaciones premiadas del Triplex del sábadolaSexta

Para este sábado 24 de octubre de 2026, los resultados de los cinco sorteos diarios del Triplex son:

  • Primer sorteo (10:00h): pendiente de sorteo
  • Segundo sorteo (12:00h): pendiente de sorteo
  • Tercer sorteo (14:00h): pendiente de sorteo
  • Cuarto sorteo (17:00h): pendiente de sorteo
  • Quinto sorteo (21:15h): pendiente de sorteo

Además de estos, también puedes revisar los resultados del Super Once.

_______

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Las 6 de laSexta

  1. Feijóo ya no esconde ni sus intenciones con Vox ni sus pretensiones sobre el aborto, la eutanasia y la igualdad
  2. TikTok para organizar disturbios: Interior monitoriza llamamientos de redes para reventar protestas e imitar los disturbios de Francia
  3. La izquierda que gana cuando se ocupa de lo que importa: vivienda, la receta de Berlín y Nueva York
  4. Guerra en Irán en directo | Trump dice que EEUU "podría terminar la guerra con Irán muy rápido y apoderarse de todo el petróleo"
  5. Leonor lleva el "vértigo e ilusión" de los jóvenes a los Princesa de Asturias: "¿Cómo mantener el entusiasmo en estos tiempos de desencanto social profundo?"
  6. La Fiscalía pide imputar a Zapatero por malversación y el juez su lista de regalos antes de decidir si cursa comisión rogatoria a Arabia Saudí