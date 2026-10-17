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Sorteo de SELAE

Resultado y premios del sorteo de la Lotería Nacional de hoy, sábado 17 de octubre de 2026

Comprueba en laSexta.com los resultados del sorteo ordinario de la Lotería Nacional de hoy, sábado 17 de octubre de 2026.

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Para este sábado 17 de octubre de 2026, los resultados del sorteo de la Lotería Nacional son:

  • Primer premio: pendiente de sorteo
  • Segundo premio: pendiente de sorteo
  • Reintegro: pendiente de sorteo

El primer premio de la Lotería Nacional de los sábados reparte 130.000 euros a cada décimo premiado, mientras que el segundo reparte 25.000 euros al décimo. Además de estos, también puedes revisar los resultados del Triplex y del Super Once.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

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