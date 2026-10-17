Ahora

Juegos ONCE

Resultados de los 5 sorteos diarios del Triplex de la ONCE del sábado 17 de octubre de 2026

Comprueba en laSexta.com los resultados de los cinco sorteos diarios del Triplex de la ONCE del sábado 17 de octubre de 2026.

Consulta en laSexta.com los cinco números premiados de los sorteos diarios del Triplex de la ONCE de hoy, sábado Consulta en laSexta.com los cinco números premiados de los sorteos diarios del Triplex de la ONCE de hoy, sábadolaSexta

Para este sábado 17 de octubre de 2026, los resultados de los cinco sorteos diarios del Triplex son:

  • Primer sorteo (10:00h): pendiente de sorteo
  • Segundo sorteo (12:00h): pendiente de sorteo
  • Tercer sorteo (14:00h): pendiente de sorteo
  • Cuarto sorteo (17:00h): pendiente de sorteo
  • Quinto sorteo (21:15h): pendiente de sorteo

Además de estos, también puedes revisar los resultados del Super Once.

_______

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Las 6 de laSexta

  1. Elecciones generales 29N, en directo | Frente Amplio propone a Podemos ser prioritarios en Madrid y Cataluña, pero los morados quieren excluirlas del acuerdo
  2. La portavoz del PSOE Montse Mínguez anuncia su dimisión "con la conciencia tranquila" tras la polémica con su pareja
  3. Bulos, deshumanización y dinero público: el negocio de las nuevas 'estrellas' de la ultraderecha en España
  4. Un informe del CNI confirma que Marruecos era "consciente" del peligro de la entrada masiva en Ceuta y optó por una "actuación pasiva"
  5. Una marea verde con años de reivindicaciones vuelve a salir a las calles de Madrid en la tercera jornada de huelga indefinida
  6. De 900 euros al mes a la nada: las dos caras de las propinas para los trabajadores de los hoteles de lujo