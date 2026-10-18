Del 'soy amigo de un narco y no lo sabía' al 'pase lo que pase, vota PSOE': las redes, el altavoz para el 29N que siempre está de campaña

Los detalles Esta forma de hacer política se ha convertido en una especie de fuego a discreción que, de momento, va ganando Vox por delante del PP. Óscar Puente, el MVP.

Las redes sociales se han convertido en un elemento esencial en la política actual, sirviendo como el principal canal para que partidos y políticos lleguen a un público que está constantemente conectado a dispositivos móviles. En este entorno digital, las formaciones políticas están en campaña permanente, utilizando memes y vídeos para difundir mensajes breves y contundentes que buscan captar la atención y generar 'engagement'. Según Ignacio Jurado, del CSIC, esta estrategia se centra en ser efectista y simplificar el mensaje. En este contexto, Vox lidera en redes, seguido por el PP, mientras que Pedro Sánchez destaca por su capacidad de generar interacción. La táctica principal es polarizar para ganar.

Es la nueva forma de hacer política. El altavoz al que recurren tanto partidos como políticos para llegar a la gente. Para llegar a un espectro de la ciudadanía que se pasa el día entero pegada a la pantalla de un dispositivo móvil. Son, claro está, las redes sociales. Son el lugar donde las formaciones están cada hora en campaña electoral lanzando mensajes contra unos y contra otros y que van a jugar, como en 2023, un papel clave para el 29 de noviembre.

Y allí suben de todo. Desde memes a vídeos que suben los propios partidos en una especie de fuego a discreción en el que la información escasea. Donde hay de todo. Donde hay imágenes de Feijóo con una camiseta 'Soy amigo de un narco y no lo sabía' y el rey Mohamed VI de Marruecos desea que, "pase lo que pase", se vote al PSOE.

"Me parece muy sintomático que la nueva política está más orientada a ser efectista. A generar un mensaje muy corto y simple", dice Ignacio Jurado, politólogo del CSIC.

Es un lenguaje que se recuerda de manera sencilla. Y ahí, para llegar a más gente, entra el 'engagement'. Entra el alcance y el ver hasta dónde se es capaz de llegar con cada publicación.

Y los resultados en este bombardeo en redes son los que son. Vox va ganando, seguido del PP, con Óscar Puente como el MVP de la política española. Pedro Sánchez, por su parte, es el que más enganche genera por publicación por encima de Isabel Díaz Ayuso.

Es la nueva forma de hacer política. Es una táctica más que se ha sumado y que se usa de una manera constante en una campaña electoral y en donde la estrategia parece clara: ganar a base de polarizar.

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