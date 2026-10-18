La entrevista completa a Gabriel Rufián en laSexta Xplica: "El PSOE me ha llamado y me ha dicho 'ponte tú"

¿Qué ha dicho? El candidato de ERC por Barcelona ha pedido perdón y ha tildado de "vodevil" las infructuosas negociaciones de la izquierda a la izquierda de los socialistas. "Me he planteado irme a casa, creí que había un espacio para quitarle a Vox el quinto o el sexto diputado", cuenta.

Gabriel Rufián ha hablado en exclusiva con José Yélamo en laSexta Xplica para tratar todo lo que ha sucedido durante estas jornadas con las negociaciones para unir a la izquierda. El número uno de ERC en Barcelona ha pedido disculpas, tildando de "desastre absoluto, vodevil y culebrón turco" lo que se ha visto estos días. Además, ha confirmado que ha recibido llamadas de miembros del PSOE con una petición clara.

"Sí, sí me han llamado. Me han dicho 'ponte tú', pero era volver a liderar lo mismo que ya existía. Entiendo que esto es lo fácil, lo simple y lo que la gente puede imaginar, pero es que con eso tampoco se suma", ha explicado.

En ese sentido, ha afirmado que se ha planteado hasta irse "a casa" después de todo lo que ha pasado: "Creí que había espacio para quitarle a Vox el quinto o sexto diputado".

Eso sí, ha dejado claro que su plan "nunca fie liderar la izquierda española" y avisa de cara al 29N: "No puedo decirle a la gente que todo está perdido. Hay que luchar y que batallar hasta el final. Ir a votar, aunque sea cabreado o desilusionado. Pido disculpas, pero a partir de ahora que la gente sea consciente de la movida".

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