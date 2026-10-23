Una mayoría del PP con Vox o una remontada del PSOE con Sánchez como el más votado: Urquizu analiza las encuestas para el 29N

¿Qué ha dicho? En Más Vale Tarde, considera que el bloque de la derecha tiene un 98% de opciones de gobernar pero señala que la formación de Feijóo se desinfla con una fuga de votos para los de Abascal. Además, avisa con el PSOE: "Hay un 25% de opciones de que sean primeros".

Ignacio Urquizu ha estado en Más Vale Tarde para analizar los porcentajes y las probabilidades que tienen los partidos políticos de ganar en las próximas elecciones del 29 de noviembre y de gobernar tras las mismas. El sociólogo apunta a un 98% de opciones de que PP y Vox formen Gobierno pero apunta a que los 'populares' están desinflándose conforme pasan los días.

Sus votos, para Vox. "No ha habido cambios en los bloques y están constantes. Sí está cambiando su composición interna, con Vox subiendo y el PP bajando", explica.

Y es que los de Abascal siguen con su ascenso: "Ahora mismo están entre el 20% y el 21%. Si nos vamos a 2015, cuando Podemos llegó al 20% sacó 69 escaños".

"El PP está en torno al 28%. Entre los dos se acercan al 49% y sumando a Se Acabó la Fiesta ya llegan al 50% o al 51%", señala añadiendo en la ecuación a la formación de Alvise Pérez.

Para ver cómo puede estar conformada la Cámara Baja, Urquizu se remonta al 2011: "El PP más UPyD llegaron al 49,3% y obtuvieron 191 escaños. Puede ser una cifra aproximada para el bloque de la derecha".

El sociólogo, además, señala las opciones de que pueda haber una remontada del bloque de izquierdas y habla, más concretamente, el PSOE: "Hay un 25% de opciones de que Sánchez quede primero".

"Esa probabilidad crece en la medida en que el PP baja y el PSOE reduce su número de indecisos. Va a estar muy competido", afirma.

El motivo, que las diferencias entre partidos en intención directa de voto es escasa: "El PP está en un 20, con el PSOE en un 18 y Vox en un 16".

"Luego ya entra la cocina y el voto oculto, con gente que no dice qué va a hacer. Se introduce también la participación, pero sin ella todos están en un pañuelo", ha explicado.

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