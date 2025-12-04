XI EDICIÓN | PREMIOS CONSTANTES Y VITALES
XI EDICIÓN | PREMIOS CONSTANTES Y VITALES
laSexta y Fundación Axa apuestan un año más por su compromiso con la divulgación, el diálogo y el reconocimiento científico
Hay momentos en los que la ciencia no sólo avanza, late, respira, se transforma. Y junto a ese latido, que nunca se detiene, Constantes y Vitales sigue a su lado, un año más, impulsando proyectos, inspirando vocaciones y defendiendo el conocimiento que nos hace avanzar.
Reforzamos nuestra acción 'Chicas, la ciencia nos necesita' y sembramos ilusión en niñas y jóvenes que, quizá por primera vez, se imaginaron dentro de un laboratorio, de una misión espacial o liderando un descubrimiento. Un mensaje poderoso: la ciencia también es su lugar.
'Menos cuento, más ciencia', para dejar claro que la salud necesita evidencias. Combatimos la desinformación y reivindicamos la importancia de la medicina basada en pruebas reales.
Y no dejamos de hablar de lo que realmente importa y por eso redoblamos nuestro compromiso con la salud mental y lanzamos 'De esto hay que hablar', un encuentro que reúne a las voces más imprescindibles para abordar la salud mental desde la reflexión, la empatía y la experiencia personal.
Y seguimos apostando por la divulgación científica, el diálogo y la difusión de contenidos para acercar a la ciencia a cada uno de los hogares.
Pero impulsar la ciencia también es reconocer a quienes la hacen posible. Un años más, los Premios Constantes y Vitales ponen en valor el talento científico español y el impacto real de su trabajo. Junto a nuestro Comité de Expertos que aportan su criterio, su experiencia y su rigor. Una pieza clave de esta iniciativa y del impacto real que juntos conseguimos.
Cada acción, cada campaña y cada voz, refuerzan un compromiso que junto a laSexta y la Fundación AXA, no deja de avanzar, impulsar la ciencia para construir un futuro más saludable, más justo y lleno de esperanza.
Los mas vistos
-
1
2025
Mejor Campaña de Divulgación en prevención médica: 'Uso Racional del Medicamento', del Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA)
-
2
2025
El jurado de la 11ª edición de los Premios Constantes y Vitales elige a los ganadores
-
3
2025
Amaia Cipitria Sagardia, premio al Joven Talento en investigación biomédica