Reforzamos nuestra acción 'Chicas, la ciencia nos necesita' y sembramos ilusión en niñas y jóvenes que, quizá por primera vez, se imaginaron dentro de un laboratorio, de una misión espacial o liderando un descubrimiento. Un mensaje poderoso: la ciencia también es su lugar.

'Menos cuento, más ciencia', para dejar claro que la salud necesita evidencias. Combatimos la desinformación y reivindicamos la importancia de la medicina basada en pruebas reales.

Y no dejamos de hablar de lo que realmente importa y por eso redoblamos nuestro compromiso con la salud mental y lanzamos 'De esto hay que hablar', un encuentro que reúne a las voces más imprescindibles para abordar la salud mental desde la reflexión, la empatía y la experiencia personal.

Y seguimos apostando por la divulgación científica, el diálogo y la difusión de contenidos para acercar a la ciencia a cada uno de los hogares.

Pero impulsar la ciencia también es reconocer a quienes la hacen posible. Un años más, los Premios Constantes y Vitales ponen en valor el talento científico español y el impacto real de su trabajo. Junto a nuestro Comité de Expertos que aportan su criterio, su experiencia y su rigor. Una pieza clave de esta iniciativa y del impacto real que juntos conseguimos.

Cada acción, cada campaña y cada voz, refuerzan un compromiso que junto a laSexta y la Fundación AXA, no deja de avanzar, impulsar la ciencia para construir un futuro más saludable, más justo y lleno de esperanza.