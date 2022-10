El científico Ángel Serrano, profesor de la Universidad Católica de Valencia (UCV) y director de su Laboratorio de Biomateriales y Bioingeniería del CITSAM-UCV, aparece por segundo año consecutivo en 'List of World's Top 2%' de los investigadores más influyentes del mundo de la Universidad de Stanford (Estados Unidos).

Serrano asegura que aparecer en la lista de la prestigiosa institución norteamericana es “un reconocimiento internacional al buen trabajo” que está realizando el grupo de investigación que dirige.

La inclusión del profesor de la UCV en el listado de Stanford es consecuencia del estudio que realizan los expertos de esta universidad norteamericana sobre el impacto de los investigadores a través de sus publicaciones y patentes, entre otras cuestiones.

En ese sentido, varios han sido los proyectos de Serrano en los últimos dos años con amplio eco científico y social, algunos de ellos relacionados con la lucha contra la pandemia de la Covid-19.

“Tenemos un gran equipo que ha hecho posible este logro a muy corto plazo. El Laboratorio de Biomateriales y Bioingeniería está constituido por investigadores con formación en diferentes disciplinas -desde bioquímica, biología, biotecnología o microbiología hasta ingeniería química-, lo que hace que sea posible desarrollar una investigación de vanguardia muy prometedora en el área biomédica cuyo objetivo es salvar vidas o, al menos, mejorarlas”, asevera Serrano en un comunicado distribuido por la UCV.

Tecnologías sanitarias para frenar la pandemia

El grupo de investigadores liderado por Serrano es el responsable, por ejemplo, de haber desarrollado los primeros filtros capaces de inactivar el SARS-CoV-2 y otros virus con envoltura como la gripe en menos de un minuto, tecnología sanitaria revolucionaria que hizo posible la creación de las mascarillas FFPCOVID MASK, fabricadas y distribuidas por la empresa valenciana Visormed.

Las FFPCOVID MASK no sólo sirven para combatir la transmisión de la covid-19, o de un virus como la gripe, también son útiles como protección frente a las bacterias multirresistentes, que no pueden ser destruidas con antibióticos y constituyen un gran riesgo para la salud mundial en el presente y el futuro.

Tras las FFP2, llegaron las mascarillas quirúrgicas para adultos y niños, menos costosas, capaces también de inactivar el SARS-COV-2 al instante y bacterias resistentes a antibióticos como la Staphylococcus aureus y Staphylococcus epidermidis, resistentes a la meticilina.

Novedosos materiales biodegradables antimicrobianos

Además, Serrano ha patentado nuevos materiales biodegradables con capacidad antimicrobiana para diversas aplicaciones biomédicas como la ingeniería tisular para regenerar hueso y otro tipo de tejidos.

Otro de sus grandes descubrimientos incluye la demostración de la capacidad antibacteriana y antiviral de las nanofibras de carbono en estado puro e incorporadas en otros materiales de gran interés industrial como son el alginato y el poli (3-hidroxibutirato-co-3-hidroxivalerato), comúnmente conocido como PHBV, que son materiales no tóxicos, biodegradables, biocompatibles y renovables.

Carrera como investigador y profesor universitario

Serrano se licenció en Ingeniería Química en la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) y fue estudiante predoctoral en el Laboratorio de Física de Sólidos del Centro Nacional para la Investigación Científica (CNRS) de Francia y en la Universidad Técnica Nacional de Atenas (Grecia).

Tras una larga estancia en la Universidad de Paris Sur XI gracias a una beca Marie Curie recibió su doctorado europeo. Más tarde fue investigador postdoctoral en el King’s College de Londres.

Ha sido vicedecano de Biotecnología en dos ocasiones y director de departamento durante cinco años en la Universidad Católica de Valencia, siendo en la actualidad director del Laboratorio de Biomateriales y Bioingeniería del CITSAM-UCV.

También ha sido profesor visitante en la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología (NTNU), en la Universidad de Pensilvania (EE. UU.) y en la Universidad Tecnológica de Corregidora (México).

Como investigador cuenta ya con cuatro patentes y más de cien publicaciones en revistas de gran prestigio internacional como ACS Nano, ACS Applied Materials & Interfaces, Bioengineering & Translational Medicine, Additive Manufacturing, Science of the Total Environment, Autoinmunity Reviews o International Journal of Biological Macromolecules. Es editor de las revistas Polymers e International Journal of Molecular Sciences.

Serrano fue el cofundador de la empresa spin-off Metis Biomaterials S.L y es miembro actual de SACRED (Consorcio Autoconstituido de Directivas de Investigación y Educación sobre covid, de sus siglas en inglés).