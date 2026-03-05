Una macroinvestigación que ha analizado 60 ensayos clínicos y 225 estudios con más de 132 millones de personas confirma que la vacuna es segura, extremadamente eficaz y la pieza maestra para convertir este tumor en una enfermedad rara.

La clave del éxito reside en la prevención primaria. Los expertos recomiendan la vacunación universal en la adolescencia, idealmente antes de los 16 años y de la primera exposición al virus, ya que la vacuna genera una respuesta de anticuerpos que impide la infección. En España, el sistema de salud ya aplica este criterio con un programa dirigido a niños y niñas de 12 años. Pero el beneficio no termina en la pubertad; incluso en adultos de hasta 50 años, la inmunización protege contra los genotipos del virus que aún no se han contraído y reduce drásticamente el riesgo de reinfecciones.

Un virus que no entiende de géneros

Aunque históricamente se ha asociado el VPH exclusivamente a las mujeres, los varones son una pieza fundamental en la cadena de transmisión y también víctimas de sus efectos. El virus está detrás de tumores de ano, pene y orofaringe, además de causar las molestas verrugas genitales.

Por ello, la tendencia actual es la vacunación universal de ambos sexos. Al inmunizar a los hombres, no solo se les protege de sus propios riesgos oncológicos, sino que se crea una inmunidad de grupo que acelera el objetivo de la OMS: un mundo libre de cáncer de cérvix.

Para los adultos que no fueron vacunados en su día, la estrategia cambia hacia la detección precoz. El uso correcto del preservativo —que reduce el riesgo entre un 60% y un 70%— y, sobre todo, los programas de cribado son vitales. En este sentido, la medicina ha vivido un cambio de paradigma: las pruebas de detección directa del ADN del virus han desplazado a la tradicional citología por su mayor sensibilidad. Los especialistas recomiendan que las mujeres de entre 30 y 65 años se sometan a estas pruebas cada cinco años para identificar lesiones antes de que se transformen en tumores.

Hacia la erradicación total

La lucha contra el VPH es una carrera de fondo que requiere tres pilares: tasas de vacunación masivas, cribados de calidad y tratamiento rápido de las lesiones detectadas. España se sitúa en la vanguardia con programas de rescate que, en comunidades como Galicia, llegan a mujeres nacidas desde 1994 y varones desde 2004. Además, grupos de mayor riesgo, como personas inmunodeprimidas o pacientes ya operadas de lesiones cervicales, cuentan con vacunación financiada independientemente de su edad, reforzando la red de seguridad sanitaria.

En definitiva, el Día Internacional de Concienciación sobre el VPH nos recuerda que estamos ante una oportunidad histórica. Tenemos la tecnología para prevenir el 8,6% de los cánceres en mujeres y un porcentaje creciente en hombres. La decisión de vacunarse, consensuada con los profesionales de la salud, y la asistencia regular a los controles médicos no son solo actos de cuidado individual, sino pasos decisivos hacia la desaparición de uno de los cánceres más evitables de la historia de la humanidad.