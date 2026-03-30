La investigación, publicada en Science Immunology, revela que una respuesta inmunitaria anómala en el intestino es la responsable de generar las células agresoras que luego migran al cerebro y la médula espinal para causar la neuroinflamación.

El equipo internacional identificó un tipo específico de células inmunitarias, las Th17 inflamatorias, que se acumulan en el intestino de los pacientes con esclerosis múltiple. Lo más sorprendente es el mecanismo: las células que recubren el intestino (células epiteliales), que normalmente no interactúan con el sistema inmune de esta forma, comienzan a presentar antígenos a las células T, "entrenándolas" para volverse patógenas. Una vez activadas en el intestino, estas células viajan por el organismo hasta el sistema nervioso central, donde inician el ataque contra las neuronas.

El "viaje" de la inflamación

Para confirmar este vínculo, los investigadores utilizaron técnicas avanzadas de seguimiento celular que permitieron observar, casi en tiempo real, cómo estas células Th17 nacen en la mucosa intestinal y se desplazan posteriormente hacia el sistema nervioso. Este hallazgo establece un "eje intestino-cerebro" que explica por qué muchos pacientes con EM presentan alteraciones en su microbiota o inflamaciones intestinales leves mucho antes de mostrar síntomas neurológicos severos.

La clave de este proceso reside en una molécula llamada MHC II, que las células del epitelio intestinal utilizan para activar a los linfocitos. Al eliminar esta molécula en modelos de laboratorio, los científicos observaron que la generación de células Th17 patógenas se reducía drásticamente y, con ello, la gravedad de la enfermedad. Este descubrimiento sitúa al intestino no como un actor secundario, sino como el escenario principal donde se decide la agresividad de la esclerosis múltiple.

Nuevas dianas terapéuticas

Actualmente, la mayoría de los tratamientos para la EM se centran en eliminar las células B en la sangre o reducir la inflamación una vez que ya ha llegado al cerebro. Sin embargo, este estudio propone un cambio de estrategia radical: tratar la enfermedad desde el origen. La modulación de la microbiota intestinal o el bloqueo de la actividad de presentación de antígenos en el epitelio intestinal se presentan como vías terapéuticas inéditas y prometedoras.

Entender que la esclerosis múltiple puede empezar lejos de la cabeza permite a los médicos e investigadores explorar tratamientos menos invasivos y más preventivos. El control de la salud digestiva y el equilibrio de las bacterias intestinales podrían dejar de ser recomendaciones generales para convertirse en herramientas precisas de la medicina neurológica. Este avance abre una ventana de esperanza para frenar el avance de la enfermedad antes incluso de que las células dañinas logren cruzar la barrera hacia el cerebro.