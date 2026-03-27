Esta estrategia permite reducir la intensidad del tratamiento en pacientes que responden bien a la quimioterapia previa, disminuyendo drásticamente los efectos secundarios sin comprometer la seguridad.

La investigación, liderada por el Instituto de Oncología Radioterápica de Maastricht, analizó a cerca de 850 pacientes cuyos tratamientos se decidieron en función de la presencia o ausencia de células cancerosas en los ganglios tras la cirugía. El éxito del enfoque es rotundo: tras una década de seguimiento, la tasa de recurrencia global en la zona de la mama o los ganglios fue de apenas el 2,9%. Estos datos confirman que adaptar la radioterapia a la respuesta biológica de cada tumor es una vía segura y eficaz a largo plazo.

Tres niveles de riesgo para un tratamiento exacto

El protocolo del estudio clasificó a las pacientes en tres categorías tras pasar por quimioterapia y quirófano. Aquellas que ya no presentaban rastro de enfermedad en los ganglios fueron consideradas de bajo riesgo; en estos casos, se aplicó una radioterapia mínima o incluso se prescindió de ella por completo si se había realizado una mastectomía. En este grupo, solo el 2,4% de las mujeres experimentó una recaída en diez años, lo que valida la posibilidad de desescalar el tratamiento en perfiles seleccionados.

Para el riesgo intermedio y alto, la radiación se ajustó de forma proporcional a la extensión de la enfermedad en la zona axilar. Los resultados fueron igualmente positivos, con tasas de recurrencia que no superaron el 3,2% en ningún escenario. Esta capacidad de "modular" la fuerza de la radioterapia según la eficacia de la quimioterapia previa supone un hito, ya que permite tratar con la contundencia necesaria a quien lo requiere y evitar sobretratar a quienes han tenido una respuesta excelente a los fármacos.

Menos toxicidad y mayor calidad de vida

La gran ventaja de este modelo es la mejora en la calidad de vida de las supervivientes. La radioterapia, aunque vital, puede dejar secuelas físicas y fatiga crónica. Al demostrar que en un grupo selecto de pacientes se puede reducir la carga radiológica manteniendo niveles de curación tan altos, se abre la puerta a una recuperación mucho más amable y rápida. Es la primera vez que un estudio de esta magnitud aporta pruebas sólidas sobre los beneficios de la personalización durante un periodo tan extenso de tiempo.

Aunque los investigadores mantienen la cautela y esperan la confirmación de ensayos clínicos adicionales en los próximos años, el mensaje para las pacientes es de una profunda tranquilidad. El cáncer de mama hoy no se trata con recetas genéricas, sino con estrategias diseñadas a medida de la respuesta del organismo. La ciencia sigue avanzando hacia un futuro donde el tratamiento sea lo suficientemente fuerte para vencer a la enfermedad, pero lo suficientemente preciso para no dañar la vida que queda por delante.