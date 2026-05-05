A través de un proceso epigenético llamado metilación del ADN, las células T colaboradoras adquieren unas marcas que alteran su comportamiento a largo plazo, haciendo que el organismo siga actuando, a nivel defensivo, como si todavía sufriera un exceso de peso.

Este hallazgo explica por qué las personas que han sido obesas mantienen un riesgo elevado de padecer enfermedades metabólicas o cardiovasculares mucho tiempo después de adelgazar. La consecuencia directa de estas marcas es que el sistema inmunitario deja de realizar correctamente funciones vitales, como la limpieza de desechos celulares y la regulación del envejecimiento inmunitario. En esencia, el cuerpo retiene un registro molecular de su pasado metabólico que condiciona la salud futura.

Un registro molecular difícil de borrar

El estudio comparó células inmunitarias de diversos grupos, incluyendo pacientes con obesidad que perdieron peso mediante fármacos, personas con trastornos genéticos que causan obesidad temprana y voluntarios sanos. Los resultados coinciden: la pérdida de peso a corto plazo no reduce de forma inmediata el riesgo de desarrollar patologías como la diabetes tipo 2 o ciertos tipos de cáncer. La "memoria de la obesidad" es extremadamente persistente y, aunque no es permanente, requiere de un mantenimiento del peso saludable sostenido durante un periodo de entre cinco y diez años para que las señales epigenéticas comiencen a desvanecerse.

Esta persistencia subraya la importancia de la constancia en los hábitos de vida tras una transformación física. Según los investigadores, el manejo continuo del peso es la única vía natural para que el sistema inmunitario "olvide" el estado inflamatorio previo. Sin embargo, el estudio también abre una puerta a la esperanza tecnológica, sugiriendo que en el futuro se podrían utilizar fármacos específicos para acelerar este "borrado" genético y restaurar el funcionamiento típico de las defensas de forma más rápida.

Hacia nuevas terapias combinadas

La relevancia de esta investigación reside en que permite entender la obesidad como una enfermedad con secuelas moleculares latentes. Los científicos buscan ahora tratamientos dirigidos que puedan administrarse junto con las terapias actuales de pérdida de peso. El objetivo es limpiar esas marcas del ADN al mismo tiempo que se reduce la grasa corporal, neutralizando así el riesgo de enfermedades exacerbadas por la inflamación crónica que la obesidad deja como herencia.

Entender que el sistema inmunitario tiene memoria obliga a cambiar la perspectiva sobre el éxito de una dieta o un tratamiento: el objetivo no es solo llegar al peso ideal, sino mantenerlo el tiempo suficiente para que nuestras células T se reprogramen. La paciencia y el compromiso a largo plazo se confirman, una vez más, como los pilares fundamentales para una recuperación biológica completa.