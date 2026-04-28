Este sistema, que utiliza un pequeño sensor en el brazo para transmitir datos en tiempo real al teléfono móvil, no solo elimina el dolor del pinchazo diario, sino que permite un control mucho más preciso de la hemoglobina glicosilada (HbA1c), clave para evitar complicaciones graves como ceguera, amputaciones o enfermedades cardíacas.

El hallazgo que lo cambia todo

El estudio, denominado FreeDM2, demostró que los pacientes que utilizan estos sensores logran reducciones mucho mayores en sus niveles de azúcar en sangre en comparación con quienes siguen el método tradicional. Lo más relevante es que este beneficio se mantiene tanto cuando el paciente se autogestiona como cuando cuenta con supervisión médica.

Para los investigadores, este dispositivo funciona como un "mapa de salud en tiempo real" que ofrece a los usuarios una nueva perspectiva sobre cómo su dieta y actividad física afectan a su organismo de forma inmediata, permitiéndoles reaccionar antes de que los niveles alcancen rangos peligrosos.

Del tratamiento estándar a la accesibilidad general

Hasta ahora, la monitorización continua era el estándar principalmente para la diabetes tipo 1, mientras que el acceso para los pacientes de tipo 2; especialmente aquellos tratados con insulina basal, seguía siendo limitado o incierto. Sin embargo, los resultados de esta investigación respaldan la necesidad de ampliar su uso. La doctora Emma Wilmot, codirectora del estudio, describe la tecnología como un "cambio radical" en la vida de los participantes, quienes reportan una mayor tranquilidad y facilidad para manejar una enfermedad crónicamente difícil.

El reto actual reside en la rentabilidad y el acceso. El estudio subraya la importancia de que los sistemas de salud garanticen estos dispositivos a todas las personas que cumplan con las directrices nacionales. Al reducir el riesgo de complicaciones a largo plazo, la MCG no solo mejora la calidad de vida del paciente, sino que también supone un ahorro potencial en costes sanitarios derivados de hospitalizaciones y tratamientos de emergencia. Es, en definitiva, un paso decisivo hacia una medicina más tecnológica, menos invasiva y mucho más eficiente para millones de personas.