Para quienes sobreviven a una trombosis venosa profunda, el riesgo no termina con la resolución del coágulo. Se calcula que alrededor del 40% desarrollará con el tiempo un síndrome postrombótico, una condición que puede provocar dolor persistente, hinchazón, cambios en la coloración de la piel y una notable reducción de la movilidad. En los casos más severos, aparecen úlceras en la zona afectada que resultan difíciles de tratar y que deterioran de forma considerable la calidad de vida.

El tratamiento que puede solucionar la causa

En este contexto, un ensayo clínico multicéntrico dirigido por especialistas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington en San Luis aporta una noticia esperanzadora. Los investigadores han demostrado que un procedimiento mínimamente invasivo puede aliviar de manera eficaz los síntomas del síndrome postrombótico, ofreciendo una alternativa terapéutica para pacientes que hasta ahora disponían de opciones limitadas. El estudio, realizado en varios centros y con un seguimiento exhaustivo, abre la puerta a mejorar el manejo de una complicación que afecta a miles de personas y que, pese a su frecuencia, sigue siendo poco conocida fuera del ámbito clínico.

El ensayo mostró que la colocación de un stent para reabrir y reforzar la vena obstruida redujo de forma notable la gravedad del síndrome postrombótico y mejoró tanto los síntomas venosos como la calidad de vida de los pacientes. Los resultados, publicados en The New England Journal of Medicine y presentados en la reunión anual de la Sociedad de Radiología Intervencionista en Toronto, representan uno de los avances más sólidos en el tratamiento de esta afección. Suresh Vedantham, radiólogo intervencionista y autor principal del estudio, explica que la investigación nació de una necesidad clínica evidente, donde miles de pacientes viven con dolor, limitaciones funcionales y una calidad de vida deteriorada sin que existieran hasta ahora opciones terapéuticas bien respaldadas por la evidencia. Durante años, el manejo del síndrome postrombótico se ha centrado en medidas de compresión y anticoagulantes para evitar nuevos coágulos, pero ninguna de estas estrategias actúa sobre la obstrucción que deja la trombosis original ni ofrece un alivio sostenido.

Resultados del ensayo clínico

El ensayo C‑TRACT, financiado por los Institutos Nacionales de la Salud, evaluó si restaurar el flujo sanguíneo mediante un stent podía marcar una diferencia real. Participaron 225 pacientes de 29 centros estadounidenses, todos con una obstrucción significativa en la vena ilíaca y con síntomas graves que afectaban a su vida diaria. La mitad recibió el procedimiento mínimamente invasivo además del tratamiento estándar, mientras que el resto continuó únicamente con las terapias habituales. Los resultados fueron contundentes. Al inicio, casi todos los participantes cumplían criterios de síndrome postrombótico grave. Seis meses después, solo el 40% de quienes recibieron el stent seguían en esa categoría, frente al 61% del grupo tratado únicamente con compresión y anticoagulantes. Además, los pacientes intervenidos reportaron una mejoría clara en el dolor, la hinchazón y la funcionalidad de las piernas. En una escala de calidad de vida de 100 puntos, obtuvieron una mejora de 14 puntos, un cambio clínicamente relevante.

Sameer Parpia, investigador de la Universidad McMaster y coautor del estudio, subraya que estos datos demuestran que el síndrome postrombótico no tiene por qué ser una condena permanente. La intervención dirigida puede ofrecer un alivio significativo y devolver autonomía a personas que llevan años limitadas por el dolor y la discapacidad. Vedantham coincide en que el ensayo establece una base sólida para transformar la atención a estos pacientes y orientar mejor a quienes buscan alternativas terapéuticas eficaces.