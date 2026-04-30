Con la intención de situar esta enfermedad en el centro del debate social y reclamar más recursos, pacientes y especialistas de la Alianza frente a la Metástasis, Innovación y Apoyo (ALMIA) han pedido a la Organización Mundial de la Salud que el 10 de junio sea reconocido oficialmente como Día Mundial del Cáncer Metastásico. La propuesta busca dar visibilidad a una realidad que no es solo clínica, sino también emocional y social.

Por qué la detección temprana marca la diferencia

Este fue precisamente el eje de un encuentro para periodistas organizado por ALMIA junto a la Alianza Daiichi Sankyo y AstraZeneca. Durante la sesión, oncólogos y expertos insistieron en la relevancia de la detección temprana y del uso de biomarcadores, mientras que los pacientes pusieron sobre la mesa la necesidad de sentirse escuchados y acompañados durante todo el proceso. Los datos más recientes de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), recogidos en el informe Las cifras del cáncer en España 2026, estiman que este año se diagnosticarán 301.884 nuevos casos en nuestro país. Según el doctor Pedro Pérez Segura, jefe de Oncología Médica del Hospital Clínico San Carlos, alrededor del 10 % de esos diagnósticos debutarán ya con metástasis.

Pérez Segura subraya que el cáncer metastásico es extremadamente diverso, cambia según el tipo de tumor, pero también según la evolución de cada paciente. Esa variabilidad explica por qué resulta tan difícil detener su progresión. Aun así, el especialista destaca que en los últimos años se han producido avances clave. El primero, impulsado por las campañas de cribado y detección precoz, ha permitido identificar tumores en fases más tempranas y mejorar el pronóstico de muchos pacientes. Además de los avances médicos, los especialistas destacan que la atención a los pacientes con enfermedad metastásica ha cambiado de forma notable, debido a que hoy existe un acompañamiento más cercano, tanto para quienes reciben el diagnóstico como para sus familias.

El entorno que les rodea

El doctor Eduardo García-Toledano, oncólogo pediátrico y miembro del Consejo Asesor de Salud Pública de la OMS, insistió en que el entorno del paciente también necesita apoyo. Recordó que son los familiares quienes conviven con la enfermedad desde el primer día y, en muchas ocasiones, lo hacen sin información suficiente. Pilar Fernández, presidenta de ALMIA y paciente de cáncer de mama metastásico, subrayó la necesidad de crear un registro nacional que recoja todos los casos de enfermedad metastásica. Una herramienta así permitiría conocer mejor la realidad de estos pacientes y orientar la investigación. Fernández también quiso destacar el impacto positivo de los tratamientos actuales, que no solo prolongan la supervivencia, sino que permiten mantener una vida más estable y con menos limitaciones.

Aun así, reconoció que la metástasis sigue siendo un tema del que se habla poco. "Más que por desconocimiento, es por miedo. Miedo a la palabra cáncer y sobre todo al término metástasis", afirmó. Aunque tradicionalmente se ha asociado la metástasis con un pronóstico fatal, los avances científicos están cambiando esa percepción. Las nuevas terapias están demostrando que, en muchos casos, la enfermedad puede controlarse durante largos periodos. El doctor Eduardo García subrayó que la prioridad actual pasa por frenar la progresión temprana de la enfermedad y asegurar que los pacientes reciban una atención continuada y coherente a lo largo de todo el proceso. Desde ALMIA, su presidenta Pilar Fernández recordó que el objetivo no es solo prolongar la vida, sino hacerlo en condiciones dignas. Como ella misma expresó, "Se trata de sobrevivir, pero no a cualquier precio. Queremos vivir con dignidad".