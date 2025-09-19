El queratocono es una enfermedad ocular que aparece habitualmente en adolescentes y adultos jóvenes y que, sin tratamiento, puede progresar hasta provocar la necesidad de un trasplante de córnea. Se estima que afecta a 1 de cada 350 personas en el mundo. La dificultad actual está en predecir qué pacientes empeorarán rápidamente y cuáles se mantendrán estables con un seguimiento médico.

IA para anticiparse a la enfermedad

Investigadores del University College de Londres y del Moorfields Eye Hospital han utilizado inteligencia artificial para analizar más de 26.000 imágenes de tomografía de coherencia óptica (OCT) de casi 7.000 pacientes. Con estos datos, el algoritmo fue capaz de anticipar con precisión qué pacientes necesitaban tratamiento inmediato y cuáles podían continuar bajo control médico.

El doctor Shafi Balal, responsable del estudio, explicó que “en el queratocono la córnea se deforma hacia afuera, causando una discapacidad visual que aparece en personas jóvenes en edad laboral. Es la causa más común de trasplante de córnea en el mundo occidental”.

El procedimiento de entrecruzamiento corneal, que utiliza luz ultravioleta y riboflavina (vitamina B2) para reforzar la córnea, puede detener la progresión de la enfermedad en más del 95% de los casos. El reto hasta ahora era saber a qué pacientes aplicarlo y en qué momento.

Gracias al algoritmo, dos tercios de los pacientes fueron identificados como de bajo riesgo, lo que evitaría tratamientos innecesarios y revisiones continuas, mientras que un tercio fue clasificado como de alto riesgo, lo que permite ofrecerles intervención temprana. Con la información de una segunda visita, la precisión del sistema alcanzó el 90%.

Impacto en la práctica clínica

La investigación, presentada en el 43º Congreso de la Sociedad Europea de Cirujanos de Cataratas y Refractivos (ESCRS) celebrado en Copenhague, supone un avance importante en oftalmología. Permite reducir la carga de revisiones periódicas en pacientes estables, liberar recursos sanitarios y, sobre todo, evitar la pérdida de visión en quienes necesitan tratamiento inmediato.

Los investigadores subrayan que este es el primer estudio con una cohorte amplia monitorizada durante más de dos años que logra este nivel de precisión en la predicción del queratocono. Aunque se ha realizado con un tipo específico de escáner, el modelo de IA puede adaptarse a otros dispositivos y ya se prepara para pruebas adicionales de seguridad antes de su aplicación clínica.

El equipo trabaja ahora en el desarrollo de un algoritmo más potente, entrenado con millones de exploraciones oculares, capaz de predecir no solo la progresión del queratocono, sino también detectar otras enfermedades oculares hereditarias o infecciones.

La investigación abre una puerta hacia la inteligencia artificial permita intervenciones más tempranas, tratamientos personalizados y una mejor calidad de vida para miles de pacientes jóvenes en riesgo de perder la visión.