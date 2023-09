Alrededor de 5,4 millones de personas sufren este trastorno del sueño en España, caracterizado por la existencia de dificultades para dormir con consecuencias diurnas tres días a la semana como mínimo y que se prolonga durante al menos tres meses.

"El insomnio tiene un efecto negativo sobre la calidad de vida, se relaciona con problemas de salud médica y mental y tiene un impacto económico adverso tanto a nivel laboral como sanitario", ha explicado este viernes en el Congreso de la SES que se celebra en Toledo el doctor Manuel de Entrambasaguas, neurofisiólogo experto en medicina del sueño del Hospital Clínico de Valencia y autor principal del estudio.

Los resultados destacan que la afección del trastorno de insomnio crónico es mayor entre las mujeres (14,6 por ciento) que entre los hombres (13,4 por ciento) y también es más grande entre los adultos mayores de 55 años (17,9 por ciento) que entre la población más joven. “La mayor prevalencia en las personas ancianas se atribuye al deterioro normal del sueño por el envejecimiento, a la presencia de enfermedades crónicas y a la pérdida de sincronizadores del ritmo circadiano por aislamiento o sedentarismo", ha argumentado el autor.

Los datos del estudio, tal y como ha señalado el portavoz, permiten sospechar que hay muchas personas con trastornos del sueño no diagnosticados y, por tanto, no tratados, así como personas con síntomas de insomnio que no se han diagnosticado correctamente y que, por tanto, no han recibido el tratamiento adecuado. Los resultados se han obtenido a través de una encuesta telefónica realizada a más de 2.000 personas que formaban una muestra representativa de la población española mayor de edad y de la que se excluyó a quienes trabajasen en horario de noche.

Según los datos del mismo, el 9,3 por ciento de las personas entrevistadas afirmó tomar medicación con receta para dormir, pero el estudio demuestra que el tratamiento farmacológico no era eficaz en el 25 por ciento de las personas que los consumían, ya que seguían durmiendo mal, mientras que el 18 por ciento pensaba que no tendría problemas para dormir si no tomaba esa medicación, pero la continuaba tomando.

El tratamiento de inicio recomendado para cualquier persona adulta con este tipo de afección es la terapia cognitivo-conductual, que es el tratamiento con mayor eficacia, incluso a largo plazo, y sin efectos secundarios.

