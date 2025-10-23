Así se desprende del informe "Vigilancia Epidemiológica de las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) que acaba de publicar el Instituto de Salud Carlos III, que mantiene el predominio de ITS entre hombres que representaron el 82,6 % de los diagnósticos de gonorrea, el 86,7 % de los de sífilis, el 97,6 % de LGV y el 53,8 % de clamidia.

Por edades, aunque fueron mayoritarias en el grupo de 25 a 34 años, el informe destaca el crecimiento en los menores de 25 años, que representaron el 35,7 % de los casos de clamidia o el 22,8 % de los de gonorrea.

La gonorrea crece a un ritmo del 28,9 % al año

De las cuatro, la que más rápido ha subido es la gonorrea, que ha crecido a un; la tasa se sitúa así en 76,63 casos por cada 100.000 habitantes,que en 2001, cuando se observó el cambio de tendencia al alza de las ITS.

El 82,6 % son hombres, que fueron mayoría en todos los grupos de edad, especialmente entre los 25 y 34 años (439,47/100.000 habitantes), seguidas del grupo de 20-24 años (355,49). Mientras, las cifras más elevadas en mujeres se dieron entre los 20 y 24 (137,67), seguidas del grupo de 25 a 34 años (77,6). La media de edad se situó así en los 31 años, aunque ellas son ligeramente más jóvenes (27 frente a 32).

Por comunidades, las tasas más elevadas se registraron en Cataluña (161,27), Madrid (125,26), País Vasco (75,95) y Canarias (65,26), mientras que las más bajas se notificaron en Asturias (2,38), Melilla (4,65), Aragón (9,47) y Castilla y León (16,47). Ceuta no notificó ningún caso.

La sífilis, en más mayores

El 2024 cerró con, lo que elevó la tasa a 24,5/100.000, lo que se traduce en un ritmo de crecimiento anual cercano al 20 %. Un 86,7 % fueron varones, que registraron una tasa de 43,41 frente al 6,39 de las mujeres; aquí, la media de edad fue de 37 años (37 en ellas, 34 en ellos).(58,5 %) tenía entre 25 y 44 años, siendo el grupo con la mayor incidencia el de 25 a 34 (68,11).

Las comunidades con las tasas más altas son Canarias (41,45), Cataluña (33,85), Baleares (33,77) y Madrid (30,29). Las de menor incidencia, Asturias (2,87), Aragón (4,44) y La Rioja (5,24). Asimismo, se detectaron diez casos de sífilis congénita precoz en menores de dos años frente a los siete de un año antes, todos ellos diagnosticados en los primeros meses de vida.

Las tasas de incidencia de casos confirmados han pasado así de 0,75 en el 2000 a 2,71 por 100.000 nacidos vivos en 2024. Casi la mitad de casos de clamidia fueron mujeres De clamidia, la ITS que más tarde empezó a contabilizarse (2015), se notificaron 41.918 casos, con un avance anual del 19,6 %.

La incidencia se situó en 86,26, con tasas más elevadas en hombres (94,67) que en mujeres (78,07). Por edad, las más altas aparecen entre los 20 y 24 años (387,72) y de 25 a 34 años (258,34). Casi la mitad (46,2 %) fueron mujeres.

La mediana de edad al diagnóstico fue de 28 años, aunque ellas eran más jóvenes que ellos (25 frente a 31). La mayoría de los casos se produjeron entre los 25-34 años (36,4 %) y 20-24 años (25,7 %), mientras que en la franja 15-19 años fue del 9,7 %.

Cataluña encabezó la tabla con un 203,44, por delante de País Vasco (129,33), Navarra (125,50) y Madrid (100,03). En la cola, Asturias (1,69), Aragón (4,97) y Baleares (13,07), además de Ceuta, que no notificó ningún caso.

Nueve de cada diez casos de LGV son hombres

Las comunidades comunicaron, con una tasa de incidencia de 4,59. El, con una media de edad de 36 años; el grupo más afectado fue el de, con una tasa de 14,56, por delante del de 35 a 44 (10,98). Las cifras más altas se registraron de nuevo en Cataluña, Madrid, País Vasco y Canarias. Ceuta y Melilla no declararon ninguno.