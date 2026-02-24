El equilibrio de nuestro organismo depende de una limpieza constante a nivel celular, un proceso conocido como proteostasis que garantiza que las proteínas defectuosas no se acumulen. Hasta ahora, la ciencia sostenía que para eliminar estas proteínas dañadas, la célula debía "etiquetarlas" y consumir una cantidad importante de energía.

Sin embargo, un reciente estudio del Centro Nacional de Biotecnología del CSIC, en colaboración con la Universidad de Gotinga, ha identificado un mecanismo revolucionario que permite al sistema de reciclaje celular actuar de forma directa, eficiente y sin consumo de combustible biológico.

El hallazgo de la investigación

Este hito, describe una vía de degradación que rompe con los esquemas establecidos hasta la fecha. El descubrimiento es especialmente relevante para la medicina del futuro, ya que la acumulación de estas proteínas defectuosas es la causa principal de diversos trastornos neurodegenerativos y está estrechamente relacionada con la progresión de ciertos tipos de cáncer.

Al entender cómo la célula puede limpiar estos residuos de forma alternativa, los investigadores vaticinan una nueva generación de estrategias clínicas para combatir patologías que hoy suponen un gran reto para la salud pública.

Un sistema de reciclaje inteligente y directo

En el interior de nuestras células existe una máquina encargada del reciclaje denominada proteasoma. Tradicionalmente, se pensaba que para que esta máquina funcionara, las proteínas dañadas necesitaban una marca específica y el uso de ATP, que es el combustible energético de la célula.

José María Valpuesta, uno de los directores de la investigación, explica que el sistema cuenta con "guardianes" llamados chaperonas que deciden el destino de las proteínas. La novedad reside en que se ha descubierto que, bajo ciertas condiciones, estos guardianes pueden enviar la basura celular al proteasoma sin necesidad de marcas previas ni gasto de energía.

La pieza clave de este nuevo engranaje es una proteína denominada Bag1. Según los investigadores, esta molécula actúa como un puente que induce cambios estructurales en el proteasoma, abriendo una entrada directa para las proteínas tóxicas. Jorge Cuéllar, otro de los responsables del trabajo, señala que al intervenir Bag1 se obvia el proceso habitual de etiquetado, facilitando que las proteínas dañadas entren en la cámara de destrucción de manera sumamente eficiente. Este atajo celular no solo ahorra recursos al organismo, sino que permite una respuesta más rápida ante situaciones de estrés celular.

Esperanza contra la neurodegeneración y el cáncer

Aunque la investigación se encuentra en una fase fundamental, los análisis preliminares son muy optimistas respecto a su aplicación en enfermedades amiloides, aquellas caracterizadas por la formación de placas tóxicas en el cerebro. Se ha observado que Bag1 protege a las neuronas frente a esta toxicidad, por lo que potenciar este mecanismo podría ayudar a frenar el deterioro cognitivo.

Los científicos barajan la idea de que, en momentos de enfermedad, el cuerpo intenta regular al alza esta proteína para facilitar la limpieza del cerebro sin agotar las reservas energéticas de las células.

El potencial terapéutico de este descubrimiento se extiende también al ámbito de la oncología. Muchos tumores sobreviven gracias a proteínas que impulsan su crecimiento descontrolado. Si la ciencia logra diseñar fármacos inspirados en este mecanismo, se podrían reclutar estas proteínas patológicas y enviarlas directamente al centro de reciclaje para eliminarlas de forma dirigida. Esta herramienta permitiría simplificar y hacer mucho más efectivos los tratamientos actuales, ofreciendo una vía poderosa para frenar la progresión de los tumores.