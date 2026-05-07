El hallazgo desafía una de las ideas más arraigadas en neurociencia, que la comprensión del lenguaje y la capacidad de predecir lo que escuchamos dependen por completo de la consciencia. El neurocirujano Sameer Sheth, autor principal del trabajo, lo resume con claridad al afirmar que "nuestros hallazgos demuestran que el cerebro es mucho más activo y capaz durante la inconsciencia de lo que se creía", y añade que "incluso cuando los pacientes están completamente anestesiados, sus cerebros continúan analizando el mundo que los rodea".

Experimentación

El estudio se llevó a cabo en un contexto clínico muy particular, cirugías de epilepsia en las que los médicos necesitan acceder directamente al cerebro para localizar el origen de las crisis. Esta circunstancia permitió a los investigadores registrar la actividad de neuronas individuales en el hipocampo, algo extremadamente difícil de lograr en humanos. Para ello utilizaron sondas Neuropixels, una tecnología de alta resolución que nunca antes se había empleado en esta región del cerebro humano. Gracias a estos dispositivos, pudieron observar cómo respondían cientos de neuronas mientras los pacientes permanecían anestesiados, sin consciencia ni capacidad de interacción. En la primera parte del experimento, los participantes escucharon secuencias de tonos repetitivos interrumpidos ocasionalmente por sonidos distintos. Lo sorprendente fue comprobar que las neuronas del hipocampo no solo detectaban esas variaciones, sino que su capacidad para distinguirlas mejoraba con el tiempo. Este aprendizaje implícito, que se producía sin consciencia, sugiere que el cerebro mantiene mecanismos de adaptación activa incluso en estados en los que se supone que está "apagado".

La idea de que el hipocampo pueda seguir aprendiendo bajo anestesia abre un nuevo campo de investigación sobre la plasticidad cerebral y sobre cómo se procesan los estímulos cuando no estamos despiertos. La segunda parte del estudio fue aún más reveladora. Los pacientes escucharon cuentos breves mientras los investigadores analizaban la actividad neuronal en tiempo real. El hipocampo mostró patrones de activación que distinguían entre diferentes categorías gramaticales, como sustantivos, verbos o adjetivos, lo que indica que el cerebro seguía procesando la estructura del lenguaje pese a la inconsciencia. Pero el hallazgo más llamativo fue la capacidad de anticipación, las señales neuronales predecían qué palabra aparecería a continuación en la narración. Como explica Sheth, "el cerebro parece anticipar lo que sucederá a continuación en una historia, incluso sin que seamos conscientes de ello". Esta capacidad predictiva, que se creía exclusiva de la cognición consciente, parece estar profundamente arraigada en los circuitos neuronales.

Anestesia consciente

Los autores del estudio señalan que estos resultados obligan a replantear la relación entre consciencia y procesamiento cognitivo. Tradicionalmente se ha asumido que funciones complejas como la comprensión del lenguaje requieren la participación activa de redes corticales superiores y un estado de vigilia. Sin embargo, los datos sugieren que el hipocampo puede seguir funcionando como un sistema de análisis y predicción incluso cuando la corteza está parcialmente desconectada por la anestesia. Esta observación recuerda al funcionamiento de los modelos de inteligencia artificial, que predicen palabras basándose en patrones previos. La comparación no es casual, los investigadores creen que entender cómo el cerebro realiza estas predicciones podría ayudar a mejorar tecnologías como las prótesis de voz o los sistemas de comunicación asistida para personas con dificultades del habla. A pesar de lo prometedor del hallazgo, los científicos advierten que aún quedan muchas preguntas abiertas. El estudio se centró en un tipo concreto de anestesia y en una única región cerebral, por lo que no está claro si estos mecanismos se mantienen en otros estados de inconsciencia, como el sueño profundo o el coma.

Tampoco se sabe si otras áreas del cerebro participan en este procesamiento silencioso del lenguaje o si el hipocampo actúa de manera independiente. Lo que sí parece evidente es que la frontera entre consciencia e inconsciencia es mucho más difusa de lo que se pensaba, y que el cerebro continúa trabajando en segundo plano incluso cuando creemos que está completamente desconectado. Este trabajo no solo desafía teorías clásicas de la neurociencia, sino que también abre nuevas vías para comprender cómo se forman los recuerdos, cómo se procesa el lenguaje y cómo se mantiene la actividad cognitiva en estados alterados de consciencia. El hipocampo, lejos de apagarse bajo anestesia, parece seguir interpretando, clasificando y anticipando el mundo que escucha, como si necesitara mantener un hilo de continuidad incluso cuando la mente está ausente. Un recordatorio de que, en el silencio profundo de la inconsciencia, el cerebro sigue contando historias.