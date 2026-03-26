Un estudio reciente, publicado en la revista Nature y liderado por el Nobel de Fisiología David Julius, ha rastreado una ruta de comunicación inédita que conecta directamente las células del intestino con los centros de control del comportamiento en el cerebro.

El hallazgo revela una "lógica molecular elegante": unas células intestinales específicas, llamadas células en penacho, actúan como centinelas. Al detectar la presencia de parásitos, estas células liberan acetilcolina, un mensajero químico típico de las neuronas, pero utilizado aquí por el sistema inmunitario. Esta señal activa a un segundo grupo, las células enterocromafines, que producen serotonina y disparan una alerta a través del nervio vago. El resultado es un mensaje claro para el cerebro: es momento de dejar de comer y concentrar toda la energía en combatir la amenaza.

Por qué el malestar no es inmediato

Una de las conclusiones más fascinantes de la investigación es la explicación de por qué los síntomas suelen tardar unos días en aparecer. Los científicos de la Universidad de California en San Francisco descubrieron que las células en penacho operan en dos fases. En un primer contacto con el patógeno, la liberación de señales es leve y breve, lo que permite que el paciente se siga sintiendo bien inicialmente.

Sin embargo, una vez que el organismo confirma que la infección es persistente, estas células se multiplican y generan una liberación sostenida de acetilcolina. Es en este punto cuandoel malestar y la inapetencia se vuelven crónicos. El intestino, en esencia, espera a estar seguro de que la amenaza es real antes de ordenar al cerebro que modifique el comportamiento del individuo, evitando así falsas alarmas ante contactos leves o pasajeros.

Más allá de los parásitos

Para confirmar esta teoría, los investigadores compararon el comportamiento de ratones sanos con otros modificados genéticamente para no producir este mensaje químico. Mientras los primeros dejaban de comer al enfermar, los segundos siguieron alimentándose con normalidad, lo que demuestra que esta cadena molecular es la responsable directa de la pérdida de apetito. Este descubrimiento no solo explica las infecciones, sino que abre la puerta a entender mejores trastornos como el colon irritable o las intolerancias alimentarias.

Dado que las células en penacho están presentes en otras partes del cuerpo, como las vías respiratorias o la vesícula biliar, los expertos creen que esta vía de comunicación podría estar implicada en el dolor crónico y otras dolencias viscerales. Entender cómo el sistema inmunitario "habla" con el sistema nervioso permitirá desarrollar tratamientos más precisos para aliviar las náuseas y el malestar intestinal sin interferir en la capacidad del cuerpo para defenderse de las enfermedades.