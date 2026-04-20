Coincidiendo con el Día Nacional de la Cefalea, celebrado el 19 de abril, un informe de la Sociedad Española de Neurología Pediátrica (SENEP) revela un dato preocupante, y es que seis de cada diez niños, niñas y adolescentes sufren cefaleas a diario, con un impacto directo en su rutina.

Afección en la vida de los menores

El neuropediatra y portavoz de la SENEP, Adrián García Ron, subraya que este problema "Es una de las patologías neurológicas más frecuentes a lo largo de toda la vida, no sólo en la edad adulta, sino también en la infancia". Sin embargo, advierte de que a menudo se infravalora, incluso dentro del ámbito sanitario. El especialista insiste en que muchos menores ven cómo estos episodios repercuten en su rendimiento académico, aumentan el absentismo escolar y alteran su vida social y familiar.

Dentro de las cefaleas, la migraña infantil destaca como la más frecuente, afecta a entre el 7,7 % y el 9,1 % de los menores con dolor de cabeza. Este tipo de cefalea requiere un abordaje específico, ya que sus síntomas pueden prolongarse hasta 72 horas seguidas, aunque lo habitual es que duren menos. La Sociedad Española de Neurología Pediátrica destaca la regla nemotécnica SNOOPY como una herramienta útil para identificar señales de alarma en casos de cefalea infantil. Cada letra hace referencia a un síntoma concreto que conviene vigilar, desde la presencia de fiebre o malestar general, hasta la aparición de signos neurológicos durante la exploración. También incluye el inicio reciente o brusco del dolor, la localización occipital, el empeoramiento con maniobras como la de Valsalva, la tos o el ejercicio, así como los cambios posturales o la progresión en intensidad. Además, contempla la ausencia de antecedentes familiares de migraña y el hecho de que el dolor aparezca en edades muy tempranas.

Tipos de cefaleas

A la hora de abordar estos cuadros, es fundamental diferenciar los distintos tipos de cefaleas. La Fundación Española de Cefaleas, impulsada por la Sociedad Española de Neurología, distingue entre cefaleas primarias y secundarias. Las primeras no están asociadas a ninguna enfermedad subyacente y abarcan desde la migraña y la cefalea tensional hasta otras formas menos frecuentes, como la cefalea en racimos, las neuralgiformes o las hemicráneas. Las secundarias, en cambio, aparecen como consecuencia de otras patologías, por lo que su detección precoz resulta esencial para aplicar el tratamiento adecuado.

El neuropediatra Adrián García Ron recuerda que, aunque hoy en día existen terapias eficaces, no todos los pacientes responden del mismo modo, lo que hace necesario un estudio individualizado en cada caso. Además, la SENEP señala que en los últimos años han surgido nuevas opciones terapéuticas que están mejorando el manejo de la cefalea en población pediátrica. Para García Ron, garantizar un acceso equitativo a estas alternativas es clave, especialmente en los casos más complejos. Subraya que los menores con cefalea necesitan una atención temprana, especializada y adaptada para evitar que el problema se cronifique en la edad adulta.