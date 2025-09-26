El CSIC informó que el nuevo antiviral, denominado LN-7, bloquea el proceso mediante el cual este virus empaqueta su material genético, un paso indispensable para formar nuevas partículas virales y propagarse en el organismo.

El nuevo compuesto consigue actuar incluso frente a cepas que desarrollaron resistencia a los tratamientos actuales, que solo controlan los brotes sin eliminar el virus. El hallazgo, publicado en la revista 'Advanced Science', representa un avance significativo en la búsqueda de tratamientos alternativos para esta infección persistente y, en muchos casos, resistente a los medicamentos disponibles.

El nuevo antiviral pertenece a una familia de moléculas inspiradas en la estructura del 'baloxavir marboxil', un medicamento antigripal aprobado en varios países. A diferencia de los antivirales clásicos como el 'aciclovir', que actúan sobre la ADN polimerasa viral, LN-7 bloquea un proceso distinto y crítico: la actividad de la nucleasa que participa en el empaquetamiento del genoma viral dentro de las partículas infecciosas.

El primer antiviral de su clase

Este mecanismo convierte a LN-7 en un antiviral "primero en su clase", ya quefrente a esta diana terapéutica en el contexto de las infecciones por herpesvirus. Según los autores, este tipo de estrategia no solo amplía las opciones de tratamiento, sino que también puede ayudar a combatir el creciente problema de la resistencia a los fármacos antivirales convencionales.

Además, LN-7 demostró actividad antiviral en células infectadas y también en modelos animales (ratones) con infección por HSV-1. Igualmente, mostró eficacia frente a cepas resistentes a aciclovir, demostrando su potencial como tratamiento de segunda línea o en combinación con otros antivirales.

De hecho, el doctor Luis Menéndez-Arias, investigador del CBM y coordinador del estudio, subrayó que "nuestros resultados muestran que LN-7 no solo es efectivo frente a infecciones por el virus del herpes simple, sino que lo hace mediante un mecanismo completamente nuevo". "Al bloquear el empaquetamiento del genoma viral, abrimos la puerta a una nueva clase de antivirales que podrían complementar o sustituir a los actuales tratamientos en casos de resistencia o toxicidad. Esto representa un avance conceptual importante en la lucha contra los herpesvirus".

Limitación terapéutica

El virus del herpes simple, tanto el tipo 1 (HSV-1) como el tipo 2 (HSV-2), causaque afectan a millones de personas en todo el mundo. Aunque los fármacos como 'aciclovir', 'valaciclovir' o 'famciclovir' son ampliamente utilizados y eficaces para controlar los síntomas y su capacidad para reducir los brotes, no eliminan el virus del organismo. Además, el uso prolongado, especialmente en pacientes inmunocomprometidos,

Por ello, destacaron los científicos, LN-7 representa una oportunidad para diversificar el arsenal terapéutico contra el herpes simple. Su eficacia en estudios preclínicos sugiere que podría ser útil tanto en monoterapia como en tratamientos combinados con otros antivirales, lo que aumentaría la probabilidad de éxito clínico y reduciría el riesgo de aparición de resistencias.