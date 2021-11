Las proteínas HAT resultan esenciales para la vida celular porque actúan como compuertas para la entrada y salida de aminoácidos en las células, y están implicadas en el cáncer o el alzhéimer.

Gracias a un estudio, investigadores del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) y del Instituto de Investigación Biomédica (IRB Barcelona) han conseguido visualizarlas y desvelar su funcionamiento.

En este sentido, las proteínas de la familia HAT resultan esenciales para la vida, pero, a pesar de que sus miembros son prácticamente idénticos, unos transportan aminoácidos, y otros, no. Esta especialización es la causa por la que cada uno de ellos está involucrado en funciones concretas.

Algunas de sus labores específicas, por tanto, son el crecimiento celular o el funcionamiento de las neuronas, y, por ende, participan en enfermedades relacionadas como el cáncer, o en neurodegenerativas como el alzhéimer.

Gracias a las últimas tecnologías de alta resolución estructural, como la crio-microscopía electrónica, los científicos han podido visualizar con detalle atómico la estructura de uno de los miembros de la familia HAT, y entender su funcionamiento al combinarlo con un modelo computacional y diseñar mutantes de la proteína.

Los resultados de la investigación, publicada en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), muestran que solo unos residuos de la familia HAT, situados en zonas muy concretas, seleccionan los aminoácidos a los que se van a unir, y, por tanto, son los responsables de que realicen una función u otra.

En base a esto, el reto de los investigadores reside en encontrar nuevas terapias y herramientas diagnósticas para patologías en las que están implicadas los transportadores de la familia HAT, donde se presta especial atención a las enfermedades que ocasionan grandes problemas de salud pública, como el cáncer o el alzhéimer.

Con todo ello, los esfuerzos irán dirigidos a conseguir nuevos fármacos que actúen de manera específica sobre regiones concretas de estas proteínas, y a controlar las enfermedades en las que intervienen.