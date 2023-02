En el ámbito STEAM, disciplinas como la Ingeniería, la Informática o la Física, cuentan con escasa presencia femenina, debido, entre otros factores, a estereotipos de género que pueden combatirse desde la infancia y los juguetes juegan un papel fundamental.

Proyector Deep Space

El mejor regalo para una futura astronauta. Las pequeñas que usen este proyector podrán transformar las paredes de cualquier habitación en un cielo en el que visualizar estrellas y constelaciones. Incluye diapositivas que emiten una imagen clara de hasta un metro de ancho en una sala oscura. Viene con 24 imágenes de color de la NASA.

Fábrica Magnética

Este kit permite que los jugadores desafíen la gravedad y exploren la fuerza del magnetismo con imanes, anillos y canicas magnéticas. Permite realizar hasta 25 actividades diferentes e incluye un libro educativo que explica cómo llevar a cabo los experimentos. Recomendado a partir de los ocho años.

Canicas | Pexel

Ciencia Junior

Kit de ciencias para conocer características del agua, colores o mezclas de sólidos y líquidos con ayuda de instrumentos como una balanza o una mesa de laboratorio. Este juego incluye un manual ilustrado que servirá de guía para los experimentos de las futras científicas.

Baraja Ciencia a pares

Un juego de cartas sencillo en el que hay que emparejar a 20 científicos y científicas (10 mujeres y 10 hombres) con sus grandes aportaciones a la ciencia dentro de diferentes campos de conocimiento.

Microscopio experimentos Telmu

Este conjunto de microscopios es todo un acierto para cualquier niña que quiera comenzar con la observación microscópica. Incluye las herramientas que necesita toda una investigadora: diapositivas, placa de Petri, cilindro de sedimentación... Además, incorpora un micro proyector que puede reflejar la imagen en una pared.

Niña con un microscopio | Pexel

Bresser 5 en 1 Wetter Center

Este juego permite observar y estudiar los cambios del clima. De hecho, transmite fiables valores de temperatura, velocidad del aire, presión atmosférica, humedad ambiental y mide la probabilidad de precipitación. El sensor exterior multifunción tiene un diseño tan compacto que puede colocarse casi en cualquier sitio. Además, se pueden programar alarmas, para por ejemplo recibir notificaciones ante heladas cuando hay temperaturas de más de -3ºC.

Robot RC

Iniciarse en el mundo de la robótica puede ser muy fácil con este robot inteligente e interactivo. Las pequeñas ingenieras podrán programar una secuencia de hasta 60 movimientos y acciones. Además, este robot interactúa con su dueño gracias a sus sensores de movimiento, luz, y sonido. Por último, cuenta con un sensor infrarrojo con el que detecta obstáculos para evitar chocarse con ellos. Se recomienda su uso a partir de los 5 años de edad.

Kit de Robótica Solar

Más de 80 piezas para construir hasta 13 robots diferentes. Gracias a las placas de energía solar, cobran vida y se desplazan por tierra o por agua. Viene incluido un manual ilustrado y con una hoja de etiquetas. Recomendado para mayores de 10 años.

Ciencia con jabones

Ingredientes naturales, esencias y colorantes son algunos de los elementos que podemos encontrar en este laboratorio de jabones. El juego consiste en mezclarlos y crear jabones con diferentes perfumes, colores y formas. El manual ilustrado que contiene les servirá de guía en el proceso de creación.

jabones | Pexel

Bits & Bytes

Un juego de tarjetas con el que se aprenden los fundamentos de la programación sin tener que usar un ordenador. Está recomendado en la guía ‘Teach Computer Science’ (preparada por Computing at School Scotland en conjunto con la University of Edinburgh, la University of Glasgow y la University of Sterling) y es adecuado para niñas y niños de entre cuatro y nueve años.