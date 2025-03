Puedes volver a ver el encuentro completo

La bióloga molecular y primera candidata española a astronauta ha hablado con alumnos y alumnas de 5º de Primaria en una charla dirigida a seguir construyendo referentes femeninos, romper estereotipos y despertar vocaciones científicas desde las edades más tempranas.

La periodista y embajadora de Constantes y Vitales Mamen Mendizábal ha conducido el evento que han seguido de manera presencial cien niños y niñas de los colegios Escuelas Aguirre y Ciudad de Roma. También se ha podido seguir en streaming, donde ha sido seguido por miles de alumnos de diversos centros través de constantesyvitales.com, la web oficial de la iniciativa donde sigue disponible para que otros centros escolares y todas las personas que tengan interés puedan seguirlo.

En este encuentro, Sara García Alonso ha asegurado que “cuando te esfuerzas por perseguir aquello que te motiva ese camino y ese orgullo personal que vas a recibir compensa mucho más que si consigues ese objetivo”. La astronauta ha inspirado a los presentes a atreverse a “perseguir lo que queréis y permitíos cometer errores” porque “es parte del aprendizaje”. “Hagáis lo que hagáis, hacedlo con cariño”, ha instado.

Además, García ha señalado que “no existen carreras para chicas y para chicos, eso es un estereotipo”. Ella misma se ha puesto como ejemplo al relatar el proceso por el que pasó para acceder a su puesto actual. “Con 32 años decidí ser astronauta”, ha indicado, poniendo de manifiesto cómo fue el proceso de año y medio y la dura competencia que existió.

García también ha destacado cómo dicho proceso contribuyó a romper los estereotipos que existían y que hacía que “las mujeres no se presentaran”. “Los estereotipos no funcionan, ni en el Tierra ni en el espacio. En definitiva, hay mucho talento femenino y no sólo en el ámbito de la investigación y la astronáutica”. La astronauta ha resaltado que “ha habido mujeres que han hecho grandes avances en todas las disciplinas” y ha instado a que “todos tenemos que trabajar unidos para avanzar en el conocimiento y hacer del Mundo un lugar mejor”.

Preguntada sobre lo que supone para ella el espacio, García lo ha calificado como “la última frontera, una zona en la que se aúna el conocimiento y esa cosa que tenemos los humanos, que es el deseo de explorar, de ir más allá”.

La investigadora biomédica del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) y primera candidata española a astronauta por la Agencia Espacial Europea (ESA) ha hablado sobre la curiosidad como motor del aprendizaje, su pasión por la ciencia y la importancia de entender que las carreras STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas) no tienen género y sirven para mejorar el mundo que nos rodea.

Una charla que incide en el mensaje de ‘Chicas, la ciencia nos necesita’, campaña de Constantes y Vitales lanzada en 2023 y reactivada durante el pasado febrero, con el firme propósito de inspirar la vocación científica en niñas y adolescentes, romper el techo de cristal en la carrera científica y empoderar a las nuevas generaciones desde la infancia.

Más de una década de compromiso e impulso a la ciencia

Constantes y Vitales se convirtió, en octubre de 2014, en la primera iniciativa de Responsabilidad Corporativa en la historia de laSexta, puesta en marcha nada más incorporarse a la compañía e impulsada junto con Fundación AXA. Y como La ciencia no se detiene, Constantes y Vitales (@constanteyvital), tampoco. Durante más de una década de intenso recorrido, ha logrado grandes hitos, muchos de ellos también conseguidos gracias al apoyo y la colaboración de la sociedad.

Entre sus iniciativas más exitosas e influyentes se encuentra la campaña de recogida de firmas ‘Objetivo 2%’, para reclamar un pacto de Estado para que la inversión en ciencia llegue a ese porcentaje del Producto Interior Bruto (PIB); la creación de la Agencia Estatal de Investigación, que contó con el apoyo de más de 80.000 ciudadanos, así como la primera base de datos de mujeres científicas españolas, en colaboración con la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas (AMIT), que roza las 4.000 inscritas.

También se ha volcado en la necesidad de aumentar la instalación de desfibriladores en lugares públicos y, gracias a la fuerza de Constantes y Vitales, de 10.000 desfibriladores instalados en España en 2016 se ha pasado a 40.000.

Mención especial también para el trabajo que Constantes y Vitales ha realizado a lo largo de esta década de historia para reclamar una mayor investigación para frenar al cáncer.

Una enfermedad que nos afecta a todos y que ha abordado desde diversas acciones, como ‘Todos contra el cáncer’ junto con la Asociación Española de Cáncer para superar el 70% de supervivencia en esta enfermedad en 2030 o desde ‘Pide un deseo’, su primer cortometraje y que puede verse en atresplayer.

Asimismo, entre sus campañas más destacadas, además de la citada ‘Chicas, la ciencia nos necesita’, se encuentran las dedicadas a la salud mental ‘De esto hay que hablar’, que se han reforzado con la serie de entrevistas ‘Mañana puedes ser tú’ y con un concierto benéfico que reunió a Miss Caffeina, Nena Daconte, Merino y Tu Otra Bonita.

También en su compromiso por defender la ciencia y apoyar a nuestros científicos, destacan los Premios Constantes y Vitales a la Investigación biomédica y la Prevención en salud, que han contribuido a garantizar la continuidad de distintas investigaciones a través de dotación directa de 1.000.000 euros a lo largo de sus diez ediciones desde el Premio Joven Talento y a poner a sus profesionales en el lugar que se merecen.