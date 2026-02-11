Con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, Constantes y Vitales refuerza su compromiso con la visibilidad del talento científico femenino ampliando su Base de Datos de Investigadoras, Innovadoras y Tecnólogas, proyecto pionero impulsado hace siete años por la iniciativa de Responsabilidad Corporativa de laSexta y Fundación AXA y creado en colaboración con la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas (AMIT).

Como parte de esta ampliación, la Base de Datos, disponible en Buscador de Mujeres Científicas y también en la web de AMIT, incorpora una nueva web y un diseño renovado, al tiempo que simplifica el proceso de inscripción y agiliza el acceso a los perfiles. Además, la nueva Base de Datos permite la incorporación de todas aquellas mujeres que trabajan en las áreas de tecnología e innovación, ámbitos en los que la representación de las mujeres es todavía minoritaria. Según los datos del último informe 'She Figures', elaborado por la Comisión Europea, solo el 25% de las personas dedicadas a los campos de tecnología e ingeniería son mujeres, cifra muy lejos del equilibrio de género.

Para darle una mayor difusión, Constantes y Vitales lanza una nueva campaña de comunicación en TV, radio y soportes digitales que contará con la voz de la periodista Mamen Mendizábal, también embajadora de la iniciativa. Su objetivo es doble, por un lado, busca fomentar el registro de nuevas profesionales y, por otro, el uso activo de la base de datos como fuente de talento experto por parte de instituciones científicas, universidades, medios de comunicación, organismos públicos, empresas tecnológicas y de I+D y agentes culturales y divulgativos.

La ciencia también tiene nombre de mujer

Bajo el concepto "La ciencia también tiene nombre de mujer", eje de la primera campaña sobre este propósito lanzada en 2019, Constantes y Vitales impulsa ahora una nueva fase del proyecto que amplía campos, disciplinas y perfiles profesionales.

La Base de Datos es una herramienta transformadora que reúne actualmente a más de 4.000 mujeres que ya están haciendo avanzar la ciencia y la tecnología en España y, con la reciente actualización, incluye investigadoras de todas las áreas del conocimiento, desde las ciencias de la vida, médicas, físicas o tecnológicas hasta las humanidades y las ciencias sociales, así como de innovadoras y tecnólogas especializadas en ámbitos como la biotecnología, la ingeniería, las tecnologías de la información y la comunicación, la energía, el sector agroalimentario, la innovación o las tecnologías industriales, entre otros.

La iniciativa nació con el objetivo de visibilizar y hacer accesible el talento femenino del sistema científico español y convertirse en un listado de referencia, vivo y en constante actualización. Una infraestructura clave para impulsar la igualdad y fortalecer el ecosistema científico español, en un contexto en el que las mujeres representan solo el 39,6% del personal investigador y siguen estando infrarrepresentadas en los puestos de liderazgo y en los espacios de opinión pública, lo que incide directamente en la visibilidad social del conocimiento científico femenino. En cuanto al índice de techo de cristal, desde 2001 se ha reducido de 1,73 a 1,57, pero aún se requieren entre 15 y 55 años para lograr plena representación en las áreas más feminizadas.

laSexta y Fundación AXA, unidas por la ciencia y nuestras científicas

Con la ampliación de la Base de Datos de Mujeres, Investigadoras, Innovadoras y Tecnólogas, laSexta y Fundación AXA dan un paso más en su papel como altavoz para poner en valor el trabajo y la presencia de nuestras científicas a través de Constantes y Vitales, iniciativa puesta en marcha en octubre de 2014 dirigida a potenciar la investigación médica y la prevención en salud, así como el apoyo a la ciencia y el talento científico en nuestro país.

En los últimos años, ha intensificado los proyectos enfocados a visibilizar y reconocer la contribución de las mujeres en la ciencia y romper brechas de género. En 2019, lo haría con el lanzamiento de la primera base de datos de mujeres científicas españolas, creada junto a la AMIT, organización no gubernamental y sin ánimo de lucro, de ámbito estatal, integrada por investigadoras y tecnólogas de variadas disciplinas.

Hace apenas dos años, y con el objetivo de romper estereotipos, despertar la vocación científica entre las niñas y adolescentes e inspirar el liderazgo científico femenino, difundiría 'Chicas, la ciencia nos necesita', campaña protagonizada por la física Alba Cervera Lierta, la bioingeniera Nuria Montserrat Pulido y la bióloga molecular y primera mujer española candidata a astronauta, Sara García Alonso, quien también participó hace menos de un año en un inspirador encuentro de acceso abierto y gratuito dirigido a alumnos y alumnas de 5º de Primaria para construir referentes desde edades muy tempranas.

Las mujeres también estuvieron muy presentes en la última edición celebrada de los Premios Constantes y Vitales, donde, por primera vez, resultaron galardonadas tres científicas en cuatro de sus categorías: Berta Sánchez-Laorden, del Instituto de Neurociencias (CSIC-UMH), fue reconocida con la Mejor Publicación Biomédica del año; Núria López-Bigas, del IRB Barcelona, por su Trayectoria Científica y Amaia Cipitria Sagardia, del Instituto de Investigación Sanitaria Biogipuzkoa, recibió el Premio Joven Talento, galardón dotado con 100.000 euros para garantizar la continuidad de sus investigaciones sobre Bioingeniería en Regeneración y Cáncer.

Ejemplos brillantes que demuestran que "la ciencia también tiene nombre de mujer".