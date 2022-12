En navidades aumentan los planes, por lo que mantenemos contacto con muchas personas diferentes. Entre el resto de enfermedades respiratorias existentes, como es el caso de la Covid-19 que ya es una más, pero ¿sabemos distinguirla?

Los expertos recomiendan que si en estas fechas tenemos síntomas catarrales, lo idóneo es evitar el contacto social, como siempre se ha hecho si teníamos una gripe, en especial si vamos a quedar con personas mayores o vulnerables. Sin embargo, ahora mismo tenemos un abanico de subvariantes de ómicron, junto con gripe A,VRS, y otros virus, que no hemos tenido antes.

De forma que si tenemos síntomas y vamos a quedar con personas vulnerables, en quienes pueda tener un efecto mayor la infección respiratoria, podemos hacernos un test para Covid-19 y gripe de descarte, aunque no para el resto de virus.

Pero, si quedamos con gente joven o sin factor de riesgo hay que asumir que se darán algunos contagios, pues los test detectan algunos virus de los múltiples existentes y solo si se tiene suficiente carga viral.

Por tanto, los expertos recomiendan que si hay síntomas se debe evitar contacto social y hacernos test, llevar mascarilla, al tiempo que vacunarse de Covid y de gripe, porque es la única medida que evitaría una enfermedad grave, la hospitalización o, en el peor de los casos, la muerte por culpa de la infección por Covid.

Sintomatología de la variante actual de la Covid-19

Las hospitalizaciones por infección de SARS-CoV-2 están casi más controladas que las de gripe (que sí hay vacuna) o el VRS donde no hay vacunación y está aumentando. Esta estabilidad de la Covid-19 a nivel hospitalario se debe a las infecciones pasadas anteriormente y a la vacunación.

La vacunación controla el aumento insostenible de infecciones a nivel hospitalario, pero hay mucha infección en atención primaria, no solo de coronavirus, sino de VRS o Gripe A entre otras enfermedades respiratorias.

Las subvariantes de Ómicron son las predominantes en nuestro país y los síntomas son muy variables, pero los comunes en una infección de tracto respiratorio superior son: afonía, febrícula, malestar general, o dolor garganta.

Las subvariantes actuales son menos invasivas que las anteriores, y en parte gracias a la vacunación, las infecciones de Covid-19 actuales son similares a una infección de tracto respiratorio superior.

Solo los test positivos son los que cuentan

La distinción de la gripe, la Covid-19 o de otro virus respiratorio clínicamente es imposible, aunque sí hay test de autodiagnóstico para diferenciar la gripe de la infección por SARS-CoV-2.

Es importante saber que con síntomas catarrales, cuando nos hacemos un test, nunca debemos fiarnos de un resultado negativo, debido a que no tener síntomas no significa no tener infección.

Las personas vulnerables deben vacunarse de la gripe y de la Covid-19; mientras que el resto debe asumir que tendrá contacto con esas enfermedades constantemente y que nuestro cuerpo reaccionará eliminándolas debidamente.

No obstante, vacunarse es una forma de proteger a los más vulnerables, pues evita que se expanda el virus y cuantos más vacunados seamos mejor. Pero la campaña de vacunación se dirige a personas vulnerables para el resto de población es opcional.

Responsabilidad individual en estas navidades

Ante síntomas catarrales, lo fundamental es prevenir y evitar el contacto con las personas vulnerables. Podemos hacernos un test, pero solo hay que creerse los resultados positivos.

Todo es responsabilidad individual estas navidades. Si tenemos síntomas podemos llevar mascarilla, ventilar, realizar un lavado de manos frecuente, y mantener las distancias para intentar no contagiar. Todos los virus están en circulación.

Occidente ha tomado la estrategia de vacunar y de convivir con el virus, mientras que China optó por la estrategia 'cero contagios' y ahora ha debido cambiar de plan.

"En China ahora se van a infectar todos sin ningún tipo de inmunidad. La vía que hemos escogido nosotros nos hace vivir, tener un contacto social, y la vacunación nos ha protegido de muertes y de hospitalización.