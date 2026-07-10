Miguel Ángel Llamas: "No hay que poner un estigma al uso del preservativo, hay que utilizarlo porque es el único método que puede evitar este tipo de problemas"

En Conversaciones Constantes y Vitales de La Brújula de Onda Cero, hemos conversado con el doctor en Biología Molecular, divulgador y experto en diagnóstico de ITS, Miguel Ángel Llamas, para analizar las causas de este aumento y los retos en materia de prevención.

Menor percepción del riesgo tras los avances frente al VIH

Uno de los principales factores que explican este incremento es el cambio en la percepción del riesgo asociado a las relaciones sexuales sin protección. Según explicó Llamas, los importantes avances en el tratamiento del VIH han reducido el miedo que existía décadas atrás, cuando el sida se asociaba a una enfermedad con alta mortalidad. Sin embargo, recuerda que el VIH continúa siendo una infección crónica que requiere tratamiento de por vida y que puede reducir la esperanza de vida.

Gonorrea y clamidia: un crecimiento que preocupa

Los informes europeos sitúan actualmente los diagnósticos de gonorrea y sífilis en los niveles más altos registrados en más de una década. "Puedes ir viendo cada una de las incidencias y, si coges datos de 2000, por ejemplo, 2001, tienes en infección de gonorrea 805 casos en España y en 2024 el último caso que hay registrado son 37.257. Si eso no es un repunte, a pesar de toda la información que la juventud y que la población sexualmente activa tiene disponible, pues desde luego".

En el caso de la clamidia, los casos han aumentado desde algo más de 7.239 casos en 2016 hasta superar los 41.918 en 2024.

La sífilis puede provocar complicaciones graves

El especialista recordó que la sífilis continúa siendo una infección potencialmente muy grave si no se diagnostica y trata correctamente.

Entre las complicaciones más preocupantes destacó la sífilis ocular, una infección que puede provocar pérdida permanente de visión si no recibe el tratamiento adecuado de forma precoz. Según explicó, "cuando van al médico con la infección no le dicen lo que han realizado", lo que puede dificultar el diagnóstico correcto y retrasar el tratamiento específico.

El virus del papiloma humano sigue siendo un gran desafío

También hemos abordado la elevada incidencia del virus del papiloma humano (VPH). Llamas recordó que aproximadamente la mitad de la población contraerá una infección por VPH en algún momento de su vida. Aunque muchas de estas infecciones desaparecen de forma espontánea, algunos tipos del virus están estrechamente relacionados con el desarrollo del cáncer de cuello de útero y otros tumores.

Los jóvenes reciben gran parte de la información a través de internet

Como divulgador que imparte charlas en institutos, Miguel Ángel Llamas señaló que muchos adolescentes desconocen información importante sobre educación sexual: "Para que te hagas a la idea, cuando yo voy charlas en institutos me hacen preguntas como para qué voy a utilizar el preservativo si tomo la píldora, intento darles la confianza suficiente para que preguntan cualquier cosa que pueda ayudarles".

Según explicó, una parte importante de la información que reciben procede de vídeos y contenidos que consumen a través del teléfono móvil, mientras que las campañas institucionales tienen dificultades para llegar a los canales digitales utilizados por este público.

El preservativo sigue siendo la mejor herramienta de prevención

Durante la conversación, el especialista insistió en la importancia del uso del preservativo: "No hay que poner un estigma al uso del preservativo, hay que utilizarlo porque es el único método que puede evitar este tipo de problemas". Defendió la necesidad de normalizar su uso y recuperar campañas de concienciación que, como ocurrió en décadas anteriores, consiguieron aumentar la sensibilización social frente a este tipo de infecciones.