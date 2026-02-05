Hemos entrevistado en el espacio de 'Conversaciones Constantes y Sonantes' de La Brújula de Onda Cero a Mariano Barbacid, oncólogo molecular, presidente de honor científico de 'Cris, contra el cáncer', además de miembro del Comité de Expertos de Constantes y Vitales, una verdadera eminencia en la lucha contra el cáncer. Mariano Barbacid nos ha explicado el funcionamiento de una terapia experimental que ha logrado eliminar por completo los tumores de páncreas en ratones, aportando un rayo de esperanza en el tratamiento de esta enfermedad que tiene una altísima tasa de mortalidad.

Hablamos de un avance enorme "no se había conseguido hasta ahora la regresión completa del cáncer de páncreas en modelos animales", asegura Barbacid que reconoce que "la importancia de este salto lo sabremos el día que pueda aplicarse a los pacientes".

Un tumor que no avisa

Hablar del cáncer de páncreas, significa hablar de uno de los cánceres más peligrosos y con una tasa de letalidad altísima y muy difícil de tratar. El equipo de Mariano Barbacid se ha centrado en el más letal de todos el adenocarcinoma ductal de páncreas. "Es un tumor que no avisa, el tejido del páncreas es poroso, con lo que el tumor tiene más facilidad para crecer y no hay fármacos para su tratamiento. Los fármacos que se utilizan para tratar este tipo de cáncer son de quimioterapia, son del siglo XX", por eso es tan letal.

Barbacid explica, como si de un campo de batalla se tratara, el proceso que ha llevado a conseguir la regresión completa del cáncer de páncreas en modelos animales. Un fármaco, de próxima aprobación por la FDA estadounidense, se utiliza como "infantería", mientras que los otros dos tienen el papel de "caballería y artillería", un símil que el propio investigador reconoce como "un poco burdo, pero eficaz para entenderlo".

Aunque el investigador no ha querido dar una fecha exacta, confía en poder iniciar las pruebas clínicas "en dos o tres años", siempre que el proyecto logre la financiación necesaria. "Quiero aprovechar para dar las gracias a todas aquellas personas que están donando a este proyecto", afirma Barbacid. El coste total del proyecto, impulsado por la Fundación Cris contra el Cáncer, asciende a unos 30 millones de euros y ya ha recibido más de un millón de euros gracias a donaciones ciudadanas mediante Bizum al número 07666. "Cada aportación cuenta, incluso cinco euros ayudan a acercar la cura", señala el investigador.

Ahora los grandes desafíos son por un lado que hay que reducir la toxicidad de los inhibidores utilizados y por otra que las pruebas se han hecho en tumores primarios con una mutación, pero no con más mutaciones ni en cánceres metastásicos. "Los tumores que nosotros generamos tienen dos mutaciones y no son metastásicos. Ahora estamos pidiendo a los cirujanos o patólogos que nos llamen y nos digan: tengo aquí una muestra de un cáncer metastásico de páncreas, venid a recogerla. Pero hay muy pocos tumores metastásicos porque normalmente no se operan", afirma Barbacid.

Grandes avances en la lucha contra el cáncer

Los avances en la lucha contra el cáncer han sido asombrosos desde hace años. "En el año 81 (año en el que Barbacid llegó a Estados Unidos) no se tenía la menor idea de cómo se producía el cáncer. Se podía diagnosticar, se podía tratar con quimioterapia o con otras cosas, pero no se conocían las bases moleculares del cáncer", asegura Barbacid.

La prevención, clave

A pesar de que el cáncer del que hablamos (el de páncreas) es muy peligroso, Barbacid insiste en la importancia de la prevención. "Hay dos tipos de prevenciones: la primaria y la secundaria. El mejor ejemplo de la primaria es no fumar y la secundaria es la detección temprana. El de páncreas, desgraciadamente cuando da señales, ya es demasiado tarde".]]

Asimismo, el investigador reivindica el gran nivel nivel de los profesionales médicos en España. "Hoy en día hay grandísimos oncólogos en España y les van a tratar igual o mejor que en Estados Unidos ... y gratis. Tengan la total seguridad de que ahora irse a Estados Unidos no es necesario", sentencia Mariano Barbacid en La Brújula de Rafa Latorre.]]