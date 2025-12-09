Los Premios Constantes y Vitales han celebrado su undécima edición. Creados para reconocer, fortalecer y apoyar a la labor investigadora de los científicos españoles en el ámbito de la salud, este año se han presentado 59 candidaturas de las que han sido galardonadas el Servicio de Salud del Principado de Asturias por la Mejor Campaña de Divulgación; Amaia Cipitria Sagardia, del Instituto de Investigación Sanitaria Biogipuzkoa, como Joven talento; Núria López-Bigas del IRB Barcelona, a la Mejor Trayectoria Científica y Berta Sánchez-Laorden a la Mejor Publicación Biomédica del Año.

Amaia Cipitria es una de las investigadoras españolas más sobresalientes de su generación en el ámbito de la bioingeniería aplicada a la regeneración tisular y al cáncer. Ingeniera mecánica por la Universidad de Navarra y doctora en Ciencia de Materiales y Metalurgia por la Universidad de Cambridge, ha construido una trayectoria internacional en instituciones científicas de primer nivel que la sitúan hoy entre los talentos más prometedores del panorama biomédico europeo.

En 2025 regresó a Euskadi para asumir la jefatura del Área de Bioingeniería del Instituto de Investigación Sanitaria Biogipuzkoa, donde también es profesora investigadora IKERBASQUE y lidera el grupo de Bioingeniería en Regeneración y Cáncer, formado por diez científicos. Su laboratorio estudia cómo el entorno físico y mecánico que rodea a las células tumorales puede activar o reactivar la enfermedad, con especial atención a la dormancia tumoral y la metástasis ósea. Ha recibido el Premio Constantes y Vitales a Joven Talento en investigación biomédica dotado con 100.000 euros para garantizar la continuidad de su línea de investigación.

Amaia nos ha explicado en La brújula en qué consiste su investigación: "somos un grupo interdisciplinar que buscamos entender por un lado los mecanismos de la latencia del cáncer. Para ello, desarrollamos unos dispositivos con biomateriales de bioingeniería para poder imitar esos nichos en los cuales las células tumorales sobreviven durmientes y qué es lo que hace que se despierten y provoquen las metástasis".

Por su parte, Núria López-Bigas es bióloga y doctora de genética molecular. Se especializó en bioinformática durante su posdoctorado en el Instituto Europeo de Bioinformática (EBI). Desde 2006, dirige un grupo de investigación en Barcelona centrado en el estudio del cáncer desde una perspectiva genómica. Su laboratorio en el IRB Barcelona combina una sólida experiencia en biología y bioinformática, y se centra en el estudio del cáncer. Han realizado importantes contribuciones a la identificación de genes del cáncer y mutaciones impulsoras del cáncer en distintos tipos de tumores, así como a la comprensión de los procesos mutacionales que conducen a la acumulación de mutaciones en nuestros tejidos. Ha sido galardonada con el Premio Constantes y Vitales a la trayectoria científica en investigación biomédica.