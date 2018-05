Rumores iPhone: cada vez está mejor definida la próxima hornada de los móviles de Apple

Apple nos dio una sorpresa a todos con los resultados de su último trimestre fiscal. Después de semanas y semanas en las que todos los analistas vaticinaban un bajón de ventas de los iPhone, acabó resultando que las susodichas aumentaron un 20% respecto al mismo trimestre del año pasado. La noticia fue tan inesperadamente buena que el valor de las acciones de Apple llegó a su máximo histórico pocos días más tarde.

Y con esto tenemos que cambiar el enfoque acerca de los próximos iPhone: los rumores decían que la diversificación de la gama de la que llevamos semanas hablando iba a ser una respuesta a esa ahora desmentida bajada de las ventas. Ahora quizás haya que hablar de una Apple que simplemente quiere dar más opciones a elegir a los clientes una vez ha dado el primer paso de una nueva era con el iPhone X.

Y recientemente han llegado muchos más detalles sobre esos nuevos iPhone que nos darán esa mayor flexibilidad de elección. El medio japonés Macotakara ha publicado recientemente detalles nunca vistos acerca del hipotético “iPhone X Plus” de 6,5 pulgadas, que llevaría un panel OLED y probablemente se convertiría en el iPhone más grande y más caro de la historia.

El terminal tendría unas dimensiones muy parecidas a las que podemos ver en los iPhone Plus actuales (no serían exactamente las mismas pero se asimilarían mucho), pero su pantalla ocuparía una pulgada más eliminando los marcos y el botón Home del frontal. En otras palabras: imagínate un frontal del iPhone X con las dimensiones de un iPhone 8 Plus.

Donde sí que se ganaría algo sería en el grosor: el “iPhone X Plus” sería 0,2 milímetros más grueso que los modelos Plus de hoy. Es una diferencia muy pequeña (de 7,5 a 7,7 milímetros), pero que otras veces hemos notado más en el peso que no en el propio grosor. Apple haría esto para poder albergar una mejor cámara en el terminal, componente que ha terminado resultando clave para sus ventas.

Luego tendríamos la evolución lógica del iPhone X, conservando un panel OLED de 5,8 pulgadas; acompañado de un nuevo modelo y tamaño intermedio de iPhone con una pantalla de 6 o 6,1 pulgadas. En este caso llevaría una pantalla LCD como la de los iPhone 8, que permitiría que el terminal fuese más económico.

Hasta aquí habríamos cubierto lo que serían los tres iPhones principales del lanzamiento que deberíamos ver en octubre. Pero no hay que olvidarse del sucesor del iPhone SE, bautizado por muchos medios como ‘iPhone SE 2’: la alternativa barata de los iPhone actuales también va a mejorar. He aquí un renderizado en 3D a partir de los detalles que se han filtrado:

El ‘iPhone SE 2’ adoptaría la carga inalámbrica, de modo que su parte trasera sería de cristal. Algunas fuentes indican que se desharía del jack de auriculares como ya ha pasado en el resto de los iPhone, y podría equipar el procesador A11 Bionic presente en los iPhone 8 y el iPhone X. Su cámara también mejoraría, aunque su calidad no llegaría a la del iPhone X.

Deberíamos ver todos estos nuevos iPhone a finales de verano, cuando normalmente Apple celebra un evento en el que los presenta. Incluso podríamos ver el nuevo iPhone SE dentro de pocas semanas, aprovechando la celebración de la WWDC 2018 en San José. Lo seguro es que llegarán, porque sus números de modelo ya se han registrado en la comisión euroasiática.