Apple estudia por qué algunos iPhone X no permiten aceptar llamadas

Aún no están demasiado claras las causas que provocan que cuando alguien te está llamando a tu flamante iPhone X no puedas aceptar la llamada porque se queda la pantalla congelada. La cuestión es tan frustrante que puedes ver que, efectivamente, alguien te está llamando, pero en la pantalla no te aparecen ni los datos de quién es esa persona ni los botones para aceptar o rechazar la llamada.

Aparentemente, este problema se viene dando desde diciembre, pero no ha sido hasta ahora cuando ha saltado a los medios de comunicación debido al aumento de reclamaciones abiertas al respecto en los foros de soporte de Apple.

Esto ha provocado que, por el momento, la compañía de Cupertino, cuyas ventas de iPhone han descendido en 2017, haya iniciado una investigación para detectar el problema e intentar dar una solución a los clientes más premium que tienen.

Mientras tanto, parece que algunos de los usuarios afectados por el problema lo han podido solucionar por su cuenta reinstalando la versión actual del sistema operativo de iPhone a través de iTunes.

Apple ofrece reparaciones gratuitas para los iPhone 7

En otro de los frentes que Apple tiene abierto con los problemas de sus terminales se encuentra el que revisten los iPhone 7, y es que en muchos de ellos se han reportado fallos a la hora de conectarse con las redes móviles, apareciendo un mensaje de “Sin servicio” y quedando totalmente inutilizado a no ser que se conectara a una red Wi-Fi.

Según un comunicado en la web de Apple, este problema viene provocado por un componente instalado en teclado lógico principal del interior del dispositivo y, concretamente, en los teléfonos vendidos entre septiembre de 2016 y febrero de 2018 en China, Hong Kong, Japón, Macao, y Estados Unidos.

Para todos ellos, Apple ya ha comunicado que ofrece reparaciones gratuitas, siempre y cuando el dispositivo no hubiera sido manipulado previamente mediante Jailbreak.